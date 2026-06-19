Afrique du Nord: Tunisie-Allemagne - 60 ans d'engagement pour l'amitié entre Cologne et Tunis

La ville de Cologne, en Allemagne, vient d'accueillir la célébration du 60e anniversaire de la création de l'association Städtepartnerschaftsverein Köln-Tunis. Cette association de jumelage entre Tunis et Cologne a été fondée le 12 juin 1966, soit deux ans jour pour jour après l'accord de jumelage entre les deux villes, signé le 12 juin 1964. Depuis sa création, elle est restée très active dans le rapprochement tuniso-allemand en organisant des événements culturels ainsi que des échanges entre les deux villes.

La célébration du 60e anniversaire de cette association a été fêtée en grande pompe lors d'une cérémonie grandiose, qui s'est déroulée à la « Maison Belge de Köln », et qui a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur de Tunisie à Berlin, Wacef Chiha, du consul général de Tunisie à Düsseldorf, Mustapha Ziri, du maire de Cologne, Torsten Burmester, du président de l'association Cologne-Tunis, Raouf Khammassi, ainsi que de plusieurs éminentes personnalités allemandes et tunisiennes, sans oublier des membres historiques du réseau d'échanges entre les deux villes.

Cette cérémonie a constitué une réelle opportunité pour les participants de discuter des perspectives de développement de la coopération entre Cologne et Tunis, lesquelles apparaissent particulièrement prometteuses.

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Fortes d'une longue tradition d'amitié et d'échanges, les deux villes peuvent en effet renforcer leur partenariat dans des domaines stratégiques tels que la transition écologique, la numérisation des services publics, l'innovation urbaine, la gestion durable des ressources, ainsi que les échanges universitaires, culturels et associatifs.

La jeunesse constitue également un axe majeur de cette coopération. Le développement de programmes d'échanges scolaires et universitaires, la promotion de l'apprentissage des langues et l'encouragement de projets communs entre jeunes entrepreneurs contribueront à rapprocher davantage les citoyens des deux villes et à construire des ponts durables entre les générations futures.

Cette célébration de la création de l'association Städtepartnerschaftsverein Köln-Tunis a constitué ainsi un exemple concret de l'efficacité de la diplomatie de proximité, capable de contribuer au renforcement des relations entre la Tunisie et l'Allemagne et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération au service du développement, du dialogue interculturel et de la prospérité partagée.