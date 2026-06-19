Afrique du Nord: Global Peace Index 2026 - La Tunisie 77e mondiale et deuxième dans la région

La Tunisie occupe la 77e place mondiale sur 163 pays dans l'édition 2026 du Global Peace Index (GPI), l'un des principaux baromètres internationaux de la paix et de la stabilité. Avec un score de 1,947, le pays se positionne au deuxième rang en Afrique du Nord derrière le Maroc (65e) et devant l'Algérie (91e), l'Égypte (113e) et la Libye (125e).

Publié chaque année par l'Institute for Economics and Peace, le Global Peace Index est considéré comme la référence mondiale en matière d'évaluation du niveau de paix des États. Le classement couvre 163 pays et territoires représentant 99,7 % de la population mondiale et repose sur 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

L'indice mesure trois dimensions principales : le niveau de sécurité et de sûreté au sein de la société, l'intensité des conflits internes et externes ainsi que le degré de militarisation. Les critères analysés incluent notamment la criminalité, le terrorisme, les violences politiques, les conflits armés, les dépenses militaires et les relations avec les pays voisins.

Une progression sur le long terme

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Le rapport 2026 attribue à la Tunisie la mention "UP-LONG 19", indiquant une amélioration de 19 places par rapport à sa position de référence sur le long terme. Cette évolution traduit une amélioration graduelle de ses performances dans les indicateurs pris en compte par l'indice.

Avec un score de 1,947, la Tunisie figure également devant plusieurs pays développés ou émergents, notamment la France (99e), le Brésil (124e), les États-Unis (134e) ou encore la Turquie (136e).

À l'échelle nord-africaine, le Maroc demeure le pays le mieux classé avec une 65e place mondiale et un score de 1,887. La Tunisie suit au 77e rang, loin devant l'Algérie, classée 91e avec un score de 2,053.

L'Égypte occupe la 113e place mondiale, tandis que la Libye reste en queue de peloton régional à la 125e position, conséquence de plus d'une décennie d'instabilité politique et sécuritaire.

Dans le monde arabe, plusieurs pays du Golfe affichent toutefois des performances supérieures, à l'image du Qatar (31e) et des Émirats arabes unis (73e).

Un monde de plus en plus instable

L'édition 2026 du Global Peace Index intervient dans un contexte marqué par une dégradation continue de la paix mondiale. Selon le rapport, le nombre de conflits actifs atteint son niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que les dépenses militaires mondiales poursuivent leur progression pour la dixième année consécutive.

Au total, 99 pays ont enregistré une détérioration de leur niveau de paix contre seulement 62 en amélioration. L'IEP souligne également que le nombre de pays impliqués dans des conflits extérieurs a presque doublé depuis 2008.

Dans ce contexte international tendu, la performance de la Tunisie apparaît comme relativement favorable. Le pays conserve une position intermédiaire mais solide à l'échelle mondiale et demeure l'un des États les plus pacifiques du Maghreb et du monde arabe.

En tête du classement mondial, l'Islande conserve sa première place pour la 19e année consécutive, devant la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Slovénie et l'Irlande. À l'autre extrémité du classement, la Russie ferme la marche à la 163e place, précédée du Soudan, de la République démocratique du Congo, de l'Ukraine et de l'entité sioniste.