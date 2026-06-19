Tunisie: Trafic de drogue, blanchiment et assassinats commandités - 20 personnes écrouées

Le juge d'instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a émis, jeudi, 20 mandats de dépôt à l'encontre de membres de deux réseaux criminels internationaux actifs dans le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, l'extorsion et les assassinats commandités. Cette décision intervient à la suite de l'audition des personnes placées en garde à vue, a indiqué une source judiciaire à l'agence TAP.

La même source précise que le ministère public près le pôle a ouvert une information judiciaire sur la base d'un rapport de l'unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, les crimes organisés et les infractions portant atteinte à la sûreté nationale. Ce rapport concerne le démantèlement de deux réseaux criminels internationaux impliqués dans des activités de trafic de drogue, de blanchiment d'argent lié à des infractions terroristes, d'extorsion et de meurtres sur commande. L'enquête vise des faits qualifiés de crimes terroristes, infractions liées aux stupéfiants, blanchiment d'argent et autres délits de droit commun.

Après audition des suspects, le juge d'instruction a ordonné l'incarcération de 20 membres des deux réseaux, parmi lesquels le propriétaire d'une boîte de nuit située dans la banlieue nord de Tunis. Les investigations se poursuivent afin de démanteler les ramifications restantes de ces organisations et d'interpeller les suspects toujours en fuite.

Plus tôt dans la journée, le ministère de l'Intérieur a indiqué deux réseaux criminels internationaux avaient été démantelés. Au total, 25 individus, entre dirigeants et membres de ces deux réseaux criminels, ont été arrêtés à l'issue des enquêtes menées en coordination avec le ministère public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette opération, ajoute le ministère de l'Intérieur, s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts nationaux de lutte contre la criminalité organisée et les menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. Elle a été menée à la suite d'un travail de renseignement et de surveillance technique et de terrain de haute précision, en coordination avec les différentes structures spécialisées.

Le ministère a ajouté que plusieurs véhicules, motos et embarcations de plaisance de luxe, issus de ces activités illicites en Tunisie et à l'étranger, ont été saisis, ainsi que d'importantes quantités de stupéfiants et de sommes d'argent conséquentes.