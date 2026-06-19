Afrique du Nord: Algériens vers la Tunisie - Faut-il craindre la fin de l'allocation de 750 € ?

L'allocation touristique de 750 euros reste pleinement valable pour les voyageurs algériens se rendant en Tunisie par voie terrestre. Aucune décision officielle de la Banque d'Algérie ni du ministère des Finances ne prévoit, à ce jour, une exclusion des déplacements par route du dispositif de change, malgré des rumeurs largement diffusées sur les réseaux sociaux à l'approche de la saison estivale.

Selon les informations disponibles issues de la réglementation en vigueur, le dispositif d'allocation touristique introduit en 2025 demeure applicable à l'ensemble des voyageurs remplissant les conditions fixées, quel que soit leur mode de transport.

Les passages terrestres vers la Tunisie, principal point de sortie des touristes algériens en été, restent donc couverts par le droit de change au taux officiel.

Une rumeur amplifiée à l'approche de l'été

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Depuis plusieurs jours, des publications circulant en ligne affirment que les voyageurs se rendant en Tunisie par voie terrestre seraient exclus de l'allocation de 750 euros à compter d'une date donnée en 2026.

Ces informations ont rapidement suscité des inquiétudes, notamment dans le secteur touristique tunisien fortement dépendant de la clientèle algérienne.

Toutefois, aucun texte réglementaire, ni communiqué officiel des autorités algériennes compétentes, n'a confirmé une telle mesure. Les médias spécialisés et les sources bancaires rappellent qu'aucune modification de ce type n'a été introduite dans le dispositif actuel.

L'allocation touristique, fixée à 750 euros par an pour les adultes résidents éligibles, est accordée sous conditions précises : durée minimale de séjour, justificatifs de voyage et paiement préalable en dinars auprès des banques habilitées.

Les règles en vigueur imposent également un cadre strict visant à limiter les abus, notamment l'interdiction de cession ou de détournement du montant octroyé. Des contrôles renforcés ont été instaurés par les autorités financières dans le but de sécuriser l'usage du droit de change.

Cependant, ces ajustements ne concernent pas l'éligibilité des voyageurs selon leur mode de transport. Les déplacements par voie terrestre, notamment vers la Tunisie, continuent d'être intégrés au dispositif officiel.

Pas de décision officielle d'exclusion

À ce stade, ni la Banque d'Algérie, ni le ministère des Finances, ni aucune institution officielle n'ont annoncé de suppression ou de restriction visant spécifiquement les voyageurs terrestres. Les informations circulant sur les réseaux sociaux à ce sujet ne reposent sur aucun texte publié.

Les conditions actuelles demeurent donc inchangées : les voyageurs algériens peuvent continuer à bénéficier de l'allocation touristique de 750 euros pour leurs déplacements vers la Tunisie, sous réserve de respecter les procédures bancaires en vigueur.

Face à la circulation régulière de rumeurs liées aux conditions de change et de voyage, les autorités et les acteurs du secteur appellent à la prudence. Les voyageurs sont invités à vérifier les informations auprès des banques concernées ou des sources officielles avant tout déplacement.

Dans ce contexte, la réglementation actuelle reste inchangée et ne prévoit aucune exclusion des voyages terrestres du dispositif d'allocation touristique.