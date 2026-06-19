Dans le cadre du principe de suivi constant qu'il accorde à la gestion de la chose publique, le Président de la République vient d'effectuer une visite inopinée dans la ville de Kairouan où il a inspecté bon nombre de chantiers intéressant le vécu quotidien des citoyennes et citoyens dans plusieurs domaines, dont notamment les infrastructures de base touchant à des bâtiments publics et à bien d'autres activités culturelles et patrimoniales.

Se rendant aux Bassins des Aghlabides, le Chef de l'Etat s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de restauration de ce prestigieux monument historique, entamée depuis le mois de juillet 2025 grâce à l'intervention de la Direction générale militaire du génie militaire qui a été pour beaucoup, aussi, dans l'achèvement de la réfection des remparts de la ville de Kairouan, visités à cette même occasion, et ce, suite à l'effondrement d'une partie du mur et l'apparition de fissures sur plusieurs autres sections qui menaçaient de s'écrouler.

Se félicitant de la rapidité d'exécution des ces travaux dans le sens où ils seraient même en avance sur les délais prévus, le Président Kaïs Saïed a tenu à mettre en exergue la valeur et la célérité de cette Direction du génie militaire qui n'hésite pas à venir à la rescousse des différents projets comme il en a pris l'habitude pour mettre la main à la pâte en vue d'une exécution parfaite des travaux.

Il convient de souligner, dans ce même ordre d'idées, que la Direction générale du Génie militaire tunisien constitue un important facteur intervenant dans les oeuvres de développement national et de la logistique dans la mesure où elle effectue, généralement, des missions qui combinent la construction d'infrastructures publiques, la protection environnementale, l'aménagement du territoire et le soutien direct aux citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ses principales réalisations et interventions récentes résident, entre autres et outre la restauration actuelle des Bassins des Aghlabides, l'aménagement et le curage sur un tronçon de 91 km de l'oued Medjerda traversant El-Batan, Jedeida et Kalaât El Andalous et la rénovation de la Maison de la culture Ibn-Khaldoun et la mosquée de La Kasbah.

On citera, également, l'aménagement urbain et espaces publics dont la Place Pasteur, la Place Mongi-Bali, la Place Barcelone et la piscine du Belvédère sans oublier la création d'hôpitaux de campagne, comme à Bir Ali Ben Khalifa dans le gouvernorat de Sfax, pour appuyer les structures de santé.

Et comme d'habitude, le Président de la République a saisi cette occasion pour rencontrer plusieurs citoyens, qui lui ont fait part de leurs doléances et préoccupations et qui ont reçu une écoute attentive et une affirmation quant à l'existence de sérieux efforts en vue de répondre aux attentes du peuple tunisien et de concrétiser ses aspirations à un avenir meilleur dans l'ensemble des secteurs et des domaines.

Le Chef de l'Etat a tenu ainsi à assurer que la Tunisie constitue un phare dans tous les secteurs et qu'elle restera insoumise face à toutes les tentatives malveillantes en martelant en substance : «Notre pays rayonne sur le monde et que chacun qui détient une responsabilité au sein de l'État doit l'assumer comme un soldat au front...»