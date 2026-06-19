Madagascar: Ambatomirahavavy - Une adolescente tue son bébé

Une jeune fille de 17 ans aurait tué son bébé âgé de deux mois. Elle aurait expliqué avoir été trompée et abusée par le père de l'enfant, lequel l'aurait ensuite abandonnée alors qu'elle souhaitait poursuivre ses études. Le drame s'est produit jeudi dans la commune d'Ambatomirahavavy, district d'Arivonimamo.

Alertés par un appel, les gendarmes de la brigade locale se sont rendus sur les lieux. Le nourrisson, déjà sans vie, avait été transporté par la famille et les habitants vers le centre de santé, tandis que la mère était appréhendée par le quartier mobile et les villageois. Selon les premiers témoignages, c'est la grand-mère de l'enfant qui l'a découvert inanimé sur un lit avant de prévenir le voisinage.

Lors de son arrestation, la jeune mère aurait reconnu avoir frappé son bébé avec un morceau de bois et l'avoir plongé dans l'eau. Après constat médical, le corps de la victime a été remis à la famille. La jeune fille est placée en garde à vue et le dossier sera transmis à la justice pour instruction.