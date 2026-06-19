Madagascar: Antsiranana - Le passage à gué de Mahavavy prend forme

Les travaux de réhabilitation du passage à gué de Mahavavy, sur la Route nationale n° 6 (RN6), enregistrent des avancées significatives pour faciliter le franchissement des poids lourds et pour fluidifier le transport des marchandises entre les régions du Nord de Madagascar. Il a été démoli après l'achèvement du pont modulaire sur le fleuve pour éviter le débordement lors des crues.

Jusqu'à présent, ce pont modulaire n'est accessible qu'aux véhicules de moins de vingt tonnes, obligeant les poids lourds à recourir à des solutions alternatives pour franchir le fleuve. Les limitations de charge imposées jusqu'ici ont continué de peser sur les activités économiques, en particulier celles des transporteurs de marchandises. Ainsi, les restrictions actuelles ont souvent entraîné des retards dans l'acheminement des produits ainsi que des coûts logistiques supplémentaires pour les transporteurs qui assurent la liaison entre les régions Diana et Sava.

Afin de répondre aux attentes des opérateurs économiques et des transporteurs, Mahavavy se prépare actuellement au retour des poids lourds. Les travaux en cours visent principalement à améliorer la capacité portante de l'ouvrage. Une fois les aménagements achevés, les camions de plus de vingt tonnes devraient pouvoir emprunter le passage dans de meilleures conditions de sécurité et de fiabilité. Sur le terrain, les travaux de réalisation du passage à gué avancent progressivement et commencent à donner une forme concrète à l'ouvrage.

Au-delà de l'aspect technique, ce passage à gué représente un véritable enjeu pour la mobilité locale et régionale. Même si les travaux ne sont pas encore achevés, l'évolution constatée laisse entrevoir une amélioration prochaine des conditions de circulation. Les usagers espèrent désormais que le chantier sera mené jusqu'à son terme dans les meilleurs délais, afin que cet ouvrage puisse pleinement remplir son rôle. Les travaux entrent actuellement dans leur dernière phase. Il reste principalement à aménager les ouvertures destinées à assurer la bonne circulation des eaux, ainsi qu'à réaliser le remblai en enrochement au niveau du corps de déviation.

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Selon les explications du directeur régional des Travaux publics, Rivo Roland Randrianarijaona, l'achèvement de l'ensemble du chantier est prévu avant le 26 juin. Une fois les travaux terminés, la limitation de charge ne sera plus appliquée; les camions, y compris ceux transportant plus de vingt tonnes, pourront de nouveau franchir l'ouvrage et le passage à gué de Mahavavy sera de nouveau praticable pour tous les véhicules jusqu'à l'arrivée de la prochaine saison des pluies.