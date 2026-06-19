Tunisie: La BCT sécurise 500 millions de dollars auprès d'Afreximbank pour soutenir les besoins de financement de 2026

La Banque Centrale de Tunisie (BCT), agissant au nom et pour le compte de l'État tunisien, a conclu le 16 juin 2026, avec la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) une facilité de financement d'un montant de 500 millions de dollars (soit l'équivalent de 1471 millions de dinars).

Cette enveloppe est destinée à soutenir la mobilisation des ressources extérieures prévues dans le cadre de la Loi de Finances (LF) 2026, a indiqué l'Institut d'émission dans un communiqué.

Et d'expliquer que cette facilité contribuera notamment, au financement des importations de biens stratégiques, en particulier, dans les secteurs de l'énergie et des produits alimentaires.

L'accord a été signé au siège d'Afreximbank au Caire, par le Gouverneur de la BCT, Fethi Zouhaier Nouri, le Président d'Afreximbank, George Elombi, et de son Conseil d'Administration, en présence de responsables des deux institutions.

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Cette opération s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat historique et stratégique entre la Tunisie et Afreximbank, fondé sur une vision commune du développement économique africain, de l'intégration financière du continent et du renforcement des capacités de financement des économies africaines.

"La Tunisie, pays fondateur d'Afreximbank, demeure profondément attachée à la consolidation de cette coopération exemplaire qui n'a cessé de se renforcer au cours des dernières années", a indiqué la BCT.

Au-delà de son importance financière, cet accord constitue un signal fort de confiance dans les perspectives économiques de la Tunisie ainsi que dans la capacité de son économie à poursuivre sa trajectoire de consolidation macroéconomique et de modernisation.

En effet, malgré un environnement international marqué par la succession des crises sanitaires, géopolitiques, énergétiques et financières, l'économie tunisienne a démontré une résilience remarquable.

"La Tunisie a honoré l'ensemble de ses engagements financiers extérieurs, préservé la continuité de ses paiements internationaux, maintenu un niveau confortable d'avoirs en devises et poursuivi ses efforts de stabilisation de l'inflation et du taux de change", a encore affirmé la même source.

Et de poursuivre que ces performances constituent des facteurs essentiels de confiance et de crédibilité particulièrement appréciés par les partenaires financiers et les investisseurs internationaux.

À cette occasion, le Gouverneur de la BCT, a déclaré que cet accord dépasse largement le cadre d'une simple opération financière. Il témoigne de la confiance renouvelée d'Afreximbank dans la Tunisie et dans sa capacité à poursuivre les réformes nécessaires au renforcement de sa compétitivité et de sa résilience économique.

"Cette facilité contribuera à consolider nos équilibres financiers extérieurs et à soutenir le financement de nos besoins stratégiques dans un contexte international marqué par une forte incertitude", a encore souligné Nouri.

Elle reflète, également, la qualité des relations historiques qui unissent la Tunisie à Afreximbank ainsi que la volonté commune de promouvoir une Afrique plus intégrée, plus résiliente et davantage maîtresse de son destin économique.

Le Gouverneur de la BCT a, en outre, souligné l'importance croissante du rôle joué par les institutions financières africaines dans le financement du développement du continent.

Il a réaffirmé, ainsi, l'engagement de la BCT à soutenir les initiatives visant à renforcer l'intégration financière africaine, notamment, à travers le développement des infrastructures de paiement, la promotion du commerce intra-africain et l'accompagnement de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine(ZLECAF).

L'Institut d'émission a réaffirmé, à travers cette nouvelle opération, sa détermination à contribuer à la préservation des équilibres macroéconomiques du pays, à soutenir les priorités de développement national et à approfondir la coopération avec les institutions financières africaines au service d'une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois, a encore précisé la même source.