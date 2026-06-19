Tunisie: Zakat al-Mal - Le Mufti de la République fixe le nouveau Nisab au pays

18 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le Mufti de la République tunisienne a annoncé que le seuil de la zakat al-mal pour l'année hégirienne 1448 est fixé à 34.369,356 dinars tunisiens, selon un communiqué publié ce jeudi 18 juin 2026.

D'après la même source, toute personne dont l'épargne atteint ou dépasse ce montant au terme d'une année lunaire (hawl) est tenue de s'acquitter de la zakat à hauteur de 2,5 % de son capital.

Le communiqué précise que cette contribution doit être versée aux personnes éligibles, notamment les pauvres et les nécessiteux, conformément aux catégories définies par l'article 60 de la sourate At-Tawba.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la fixation annuelle du nisab, servant de référence pour le calcul de la zakat sur les avoirs financiers détenus pendant une année complète.

 

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