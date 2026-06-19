Tunisie: CAB/Le remue-ménage semble commencer - Fellahi ouvre le bal

N'ayant pas apporté le plus escompté, sanctionné le plus clair du temps, l'attaquant algérien est le premier joueur qui trouve la porte de sortie cet été.

À vrai dire, ce n' est une surprise pour personne dans l'entourage du club que d'apprendre, par le biais du service- média du CAB, le départ de l'attaquant algérien Youssef Fellahi. Il faut reconnaître que son passage du côté du Stade 15-Octobre n'a pas été un long fleuve tranquille. Sanctionné le plus clair du temps pour diverses raisons, Fellahi n'a pas apporté le plus qu'on attendait de lui malgré la tolérance et la patience des responsables cabistes à son égard.

Il était devenu, au fil du temps, un «fardeau» difficile à gérer. Côté départ toujours, le jeune Firas Ben Othmane n'est pas loin d'une autre destination alors que les contrats de Ahmed Amri et Nourani viennent à expiration suivant une source proche du club. Dans ce même registre, les supporters «jaune et noir» demandent, voire exigent haut et fort, un large tri au niveau de l'effectif jugé inadapté à la grandeur du club.

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Ceci dit, l'actualité au CAB dans l'immédiat demeure l'assemblée élective prévue le 25 juin, un vrai casse-tête... Le comité provisoire sortant se tient prêt pour passer la main. Le dossier du rapport financier des six derniers mois dirigés par Samir Yaâcoub vient d'être bouclé, selon la même source.

Allala, troisième meilleur joueur

Le défenseur axial du CAB, Mohamed Amine Allala, a été élu troisième meilleur joueur du tournoi de Toulon avec l'Équipe Nationale Olympique. Ce n' est donc pas un hasard s'il se trouve sollicité par certains grands clubs tunisiens. Les autres internationaux olympiques cabistes, le latéral gauche Rayen Rhimi et le gardien de but Moatez Hanzouli, susciteraient également l'intérêt.

Badreddine Ben Amor nous quitte

L'entraîneur de basketball, Badreddine Ben Amor, qui a dirigé pendant de longues années le CAB, l'AS Cimenterie de Bizerte et bien d'autres équipes tunisiennes dans les années 90 et 2000, vient de s'éteindre après une longue maladie. On ne peut que lui rendre hommage pour les services rendus au basket tunisien pendant sa longue carrière, même à titre posthume.

Il le mérite largement! Une autre figure sportive en la personne du plus fidèle supporter du CAB et éducateur, Hamadi Khedher, vient de nous quitter également pour un monde meilleur. Paix à l'âme de l'un et l'autre et sincères condoléances à leurs familles respectives!