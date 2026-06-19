Tunisie: Le Pr Slim Laghmani élu juge au Tribunal international du droit de la mer

Le Professeur Slim Laghmani a été élu, le jeudi 18 juin 2026, juge au Tribunal International du Droit de la Mer pour le mandat 2026-2035, dès le premier tour, lors des élections organisées au siège des Nations Unies à New York, à l'occasion de la trente-sixième réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer.

Cette élection, qui coïncide avec la célébration par la Diplomatie tunisienne cette année du 70ème anniversaire de la création du Ministère des Affaires Etrangères, témoigne de la confiance dont jouissent la Tunisie ainsi que ses compétences scientifiques, juridiques et académiques auprès de la communauté internationale. Elle reflète également le mérite du candidat tunisien, reconnu comme l'un des plus éminents spécialistes du droit international public et du droit de la mer aux niveaux régional et international.

Ce succès est le fruit d'efforts diplomatiques soutenus et continus menés par le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, conformément aux orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Ces efforts ont débuté par l'obtention du soutien de l'Union Africaine à la candidature tunisienne, avant de se poursuivre à travers une série de contacts et de consultations bilatérales, tant en présentiel que par téléphone, entre le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger et ses homologues des États parties.

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Ces efforts ont également inclus le travail intensif accompli par la Mission Permanente de la Tunisie auprès des Nations Unies à New York et la Mission Permanente de la Tunisie auprès de l'Union Africaine à Addis-Abeba, notamment par l'organisation de rencontres directes entre le candidat tunisien et les représentants des États parties lors de ses deux visites à New York et de sa visite à Addis-Abeba. À cela se sont ajoutés les efforts déployés par les différentes structures du Ministère, par la Mission Permanente de la Tunisie à Genève ainsi que par l'ensemble des Ambassades de la République Tunisienne, contribuant ainsi à mobiliser un large soutien en faveur de cette candidature.

Cette élection revêt une importance particulière dans la mesure où elle renforce la représentation du continent africain et du monde arabe au sein du Tribunal International du Droit de la Mer. Elle contribue également à assurer la présence de compétences juridiques africaines et arabes au sein de l'une des plus importantes juridictions internationales chargées de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer et du développement de la jurisprudence internationale dans ce domaine essentiel.

La candidature du Pr. Laghmani à cette fonction s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant de la Tunisie en faveur de la légalité internationale, du renforcement de l'État de droit et du règlement pacifique des différends. Cette nouvelle réussite de la diplomatie multilatérale tunisienne confirme également la position de la Tunisie en tant que partenaire actif et digne de confiance dans les efforts internationaux visant à promouvoir une gouvernance efficace des espaces maritimes et à consolider le respect du droit international.

À cette occasion, le Ministère adresse ses plus sincères remerciements et sa profonde gratitude à tous les États frères et amis qui ont accordé leur confiance au candidat tunisien. Ce soutien témoigne de l'estime et du respect dont jouit notre pays sur la scène internationale et confirme la solidité des relations d'amitié et de coopération qui l'unissent à l'ensemble de ses partenaires.