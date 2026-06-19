Tunisie: La BERD, la BEI et l'UE financent un projet solaire majeur au pays

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Union européenne (UE) ont annoncé l'octroi d'un prêt de 61,3 millions d'euros (1euro= 3,373 dinars tunisiens), à la coentreprise Scatec-Aeolus pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de grande envergure dans la région de Sidi Bouzid.

Ce projet, d'une capacité de 100 MW, sera piloté par Scatec Khobna PV Power, une entité ad hoc établie en Tunisie. L'infrastructure ne se contente pas de produire de l'électricité, elle ambitionne de redéfinir la sécurité énergétique du pays. Une fois opérationnelle, la centrale devrait générer en moyenne 252 GWh par an, selon un communiqué de la BERD.

Cette production massive permettra non seulement de réduire la dépendance critique de la Tunisie vis-à-vis du gaz naturel, mais également de diminuer les émissions annuelles de CO₂ de 107 000 tonnes en moyenne sur toute la durée de vie du projet, d'après la même source. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de concessions de 1,7 GW lancé en 2022, visant à porter la part des énergies renouvelables à 35 % du mix énergétique national d'ici à 2030.

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Le prêt principal de 61,3 millions d'euros bénéficie de garanties de première perte via le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+). Ce fonds, instrument clé de la stratégie « Global Gateway » de l'UE, dispose d'une capacité de garantie totale de 39,8 milliards d'euros pour soutenir les investissements durables dans les régions voisines de l'Union.

En complément de ce prêt, le projet bénéficie d'une subvention de 5,5 millions d'euros issue de la Plateforme d'investissement pour le voisinage (PIV) de l'UE. Ces fonds sont spécifiquement fléchés vers le cofinancement des infrastructures de transport d'électricité indispensables pour raccorder la centrale au réseau national. Harry Boyd-Carpenter, directeur principal à la BERD, cité dans le communiqué de la banque a qualifié l'initiative de « remarquable mobilisation », soulignant les efforts du gouvernement tunisien pour mener à bien ses réformes énergétiques.

L'ambition de ce projet dépasse le cadre strictement industriel. Le financement est assorti d'un programme de coopération technique financé par le Fonds spécial des actionnaires de la BERD. Ce volet se concentre sur le renforcement des capacités et le développement des compétences locales, particulièrement dans les régions de « Sidi Bouzid et de Gabès ».

Pour Giuseppe Perrone, ambassadeur de l'UE en Tunisie, cette signature concrétise le protocole d'accord UE-Tunisie sur la coopération énergétique signé en juin 2024. Il s'inscrit également dans le programme T-MED, réaffirmant l'engagement européen pour la décarbonation du bassin méditerranéen.

Pour rappel, la BERD a investi plus de 3 milliards d'euros dans 90 projets à travers la Tunisie, depuis 2012. Elle a accompagné près de 2 000 petites et moyennes entreprises locales. Ce nouveau projet à Sidi Bouzid confirme la place centrale de la Tunisie dans la stratégie de transition énergétique européenne et marque une étape cruciale vers un système énergétique tunisien plus sûr, plus résilient et résolument tourné vers l'avenir, lit-on dans le communiqué de la banque européenne.