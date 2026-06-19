Sénégal: L'Etat annonce une série de mesures pour un bon déroulement des examens du baccalauréat et de BFEM

Dakar — Le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré, a rendu publiques, jeudi, plusieurs mesures arrêtées par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo en vue d'assurer un bon déroulement des épreuves du baccalauréat et du BFEM.

A l'issue d'un conseil interministériel sur les examens de 2026, il a soutenu que les ministères concernés ont été instruits d'appliquer à la lettre les différentes recommandations liées notamment à la sécurisation des épreuves, la logistique, le paiement des indemnités ainsi que la prise en charge des candidats en situation de handicap.

Papa Assane Touré a déclaré que les ministères concernés sont chargés d'assurer la sécurisation coordonnée de tout le processus d'organisation des examens et concours, allant des lieux de conception et de stockage des épreuves au convoyage des épreuves en passant par les circuits de distribution des épreuves, la gestion des personnels et des centres d'examens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouvernement a aussi décidé d'assurer, par le biais des autorités administratives et territoriales, une meilleure prise en charge de l'environnement des centres d'examen en assurant la disponibilité de l'eau, de la connexion Internet, la mise hors délestage des centres d'examen, la prévention et gestion des inondations au niveau des centres d'examen.

l'autorité a appelé à veiller au renforcement de la communication et la sensibilisation auprès des candidats et des parents d'élèves sur la fraude, notamment l'interdiction de la possession et de l'usage du téléphone portable, ainsi que de tout appareil connecté ou assimilé dans les centres d'examen.

À cela s'ajoute la mise en place d'un dispositif de contrôle et de récupération sécurisée des téléphones ou appareils assimilés à l'entrée des centres d'examen.

Au titre des mesures spécifiques pour la session 2026, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en rapport avec le ministre de la Justice, Garde des sceaux, de prendre les dispositions nécessaires pour permettre, aux candidats forclos pour certains faits d'état civil qui ne leur sont pas imputables, de passer l'examen du baccalauréat 2026 à la session de remplacement.

Concernant la prise en charge des candidats en situation de handicap, les ministres de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et technique sont invités à "adapter les épreuves des examens et concours à chaque type de handicap.

Ces ministères concernés promettent de mettre en place un "dispositif de transcription en braille des épreuves pour les candidats non-voyants, de procéder à l'agrandissement de la police d'écriture pour les candidats mal-voyants et à veiller à l'application du tiers temps pédagogique pour les candidats en situation de handicap".

Le gouvernement s'engage aussi à mettre en place un dispositif complet d'accueil et d'accompagnement dans les centres d'examen, comprenant des mesures spécifiques pour les candidats en situation de handicap en garantissant les aménagements nécessaires et l'accessibilité.

Les départements ministériels concernés sont invités à veiller au "parachèvement du mode opératoire de paiement digitalisé, de manière à assurer le paiement des avances et le règlement intégral des indemnités dues aux différents acteurs (surveillants, secrétaires, correcteurs, examinateurs, superviseurs) à la fin des examens, et à faciliter la prise en charge du convoyage des épreuves par les forces de défense et de sécurité.

"La sanctuarisation du budget de l'Education nationale constitue désormais une option irréversible du gouvernement", a assuré le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré.