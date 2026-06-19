Afrique: Qualificatifons CAN volleyball 2026 - Le Sénégal réussit son entrée face au Cap-Vert 3-0

18 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale masculine de volleyball du Sénégal a réussi son entrée dans le tournoi qualificatif de la Zone 2 de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026, en dominant le Cap-Vert sur le score de trois sets à zéro, jeudi, à Banjul, en Gambie.

Les Lions du Sénégal se sont imposés au terme d'une rencontre maîtrisée, malgré une forte résistance des Cap-verdiens dans la première manche remportée sur le fil (26-24).

Les Sénégalais ont ensuite pris l'ascendant sur leur adversaire en s'adjugeant les deux sets suivants sur les scores de 25-17 et 25-16.

Cette victoire permet au Sénégal de lancer idéalement sa campagne dans cette compétition réunissant plusieurs sélections de la Zone 2 en quête d'une qualification pour la prochaine phase finale de la CAN.

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Les protégés de Cheikh Sadibou Lô disputeront leur deuxième match vendredi à partir de 9h30, contre la Guinée-Bissau. Les Lions affronteront ensuite la Gambie, pays hôte du tournoi, samedi.

La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, va accueillir, du 7 au 21 septembre 2026, la 25e édition de la Coupe d'Afrique des nations de volleyball messieurs, organisée par la Confédération africaine en charge de cette discipline.

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