Sénégal: Ziguinchor - Encadrement renforcé des activités de vacances pour prévenir les violences

Ziguinchor — Les autorités administratives de Ziguinchor (sud), en concertation avec les acteurs sportifs et culturels de la région, ont annoncé jeudi un encadrement renforcé des manifestations culturelles et des compétitions "navétanes", en vue de prévenir les débordements et de garantir leur bon déroulement.

Cette annonce a été faite lors d'un conseil de développement départemental (CDD) consacré à l'organisation des activités culturelles et sportives durant les vacances scolaires.

La rencontre, présidée par le préfet Latyr Ndiaye, a porté principalement sur la prévention des violences liées aux manifestations traditionnelles et aux compétitions populaires dites "navétanes".

Selon le préfet, cette réunion visait à mieux encadrer les sorties du "Kankourang" ainsi que les manifestations culturelles telles que le "Djanbadon", souvent sources de tensions.

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Il a insisté sur la nécessité de "voir comment organiser et encadrer les manifestations culturelles pendant les vacances scolaires", en mettant l'accent sur la prévention des troubles à l'ordre public.

Parmi les mesures arrêtées, figure la mise en place d'un comité de gestion et de surveillance des manifestations culturelles.

Ce comité, composé de notabilités, de chefs de services et des forces de défense et de sécurité, sera décliné en cellules de base au niveau des quartiers.

Toutes les activités devront par ailleurs désormais faire l'objet d'une déclaration préalable et seront encadrées par un arrêté fixant les horaires, les itinéraires et les responsables.

Le préfet a également annoncé une réglementation stricte des horaires : les manifestations devront se dérouler uniquement entre 6 h et 18 h, avec interdiction formelle des sorties nocturnes.

Les armes et tout objet assimilé sont proscrits.

La période des activités culturelles est limitée aux mois d'août et de septembre afin de permettre une reprise normale des enseignements.

Concernant les compétitions populaires, notamment les "navétanes", les discussions ont porté sur leur organisation et leur calendrier.

La saison est fixée du 1er juillet au 30 octobre, offrant une période de quatre mois pour le bon déroulement des compétitions.

Des ajustements ont également été apportés aux horaires des matchs ainsi qu'à la coordination entre les structures organisatrices.

Le représentant du secteur culturel à cette rencontre, Yaya Diabaté, a salué l'initiative des autorités, estimant qu'il s'agit d"'une très bonne chose" permettant d'aller vers un consensus.

Il a toutefois insisté sur la dimension traditionnelle et initiatique de certaines pratiques comme le "Kankourang", soulignant la nécessité de respecter les règles culturelles et d'éviter les dérives liées à une mauvaise appropriation des traditions.

Le président de l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Ziguinchor, Arfang Camara, a accueilli favorablement les décisions prises, notamment l'extension de la période des compétitions et les ajustements horaires.

Il a assuré que les organisateurs sont disposés à s'adapter aux nouvelles mesures, tout en appelant à une meilleure coordination entre acteurs pour garantir une saison sportive et culturelle apaisée.