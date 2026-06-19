Sénégal: Mondial 2026 - Djirèye Clothilde Coly réaffirme son engagement à renforcer le partenariat avec les journalistes sportifs

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a réaffirmé, jeudi, sa volonté de consolider la collaboration entre son département et l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), saluant le rôle déterminant des journalistes sportifs dans le rayonnement du sport sénégalais.

"Je profite de cette tribune pour vous réaffirmer ma totale disponibilité, ainsi que celle de mon département ministériel, à entretenir avec vous une collaboration franche, constructive et durable", a déclaré la ministre, à l'occasion d'une visite de courtoisie et de prise de contact à la Maison de la presse de l'ANPS pour la Coupe du monde 2026, dans l'Etat du New Jersey, au nord-est des Etats-Unis.

Elle a souligné la place particulière qu'occupe la presse sportive dans l'écosystème sportif national, estimant qu'elle constitue, "d'une certaine manière, un prolongement de l'action du ministère".

La ministre a indiqué que cette rencontre se voulait avant tout "une visite de courtoisie et de prise de contact" qu'elle souhaite placer sous le signe de la fraternité et de la concertation.

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"Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que j'ai ressenti", a-t-elle dit, avant de saluer "le professionnalisme" de la presse sportive sénégalaise.

Pour le ministre, "Si le sport sénégalais rayonne à l'international, c'est parce que vous êtes là pour raconter les exploits, documenter les efforts et faire vibrer nos compatriotes."

Évoquant la Maison de la presse de l'ANPS pour ce Mondial, Mme Coly a magnifié cette initiative qu'elle considère comme un modèle de structuration du travail journalistique.

"Depuis sa création, ce concept est devenu un cadre de travail unique et une référence absolue. Ici, au coeur du Mondial, elle permet à nos journalistes de travailler dans les meilleures conditions", a-t-elle dit.

Selon la ministre, l'appui apporté par son épartement à cette structure traduit la reconnaissance des autorités envers le travail accompli par les journalistes sportifs.

"Je pense également que c'est ce qui a motivé le président de la République à apporter son soutien, compte tenu du rôle important que vous jouez", a-t-elle indiqué.

Réaffirmant sa volonté de travailler étroitement avec la presse sportive, la ministre a plaidé pour un partenariat renforcé au service du développement du sport sénégalais.

"Nous devons bâtir un partenariat structurant, main dans la main, pour le développement et le rayonnement du sport. Je pense que c'était déjà le cas et je m'inscris totalement dans cette continuité", a-t-elle dit.

Elle a par ailleurs rappelé l'importance du sport dans les politiques publiques, notamment en faveur de la jeunesse.

"J'ai un département qui, pour moi aussi, est extrêmement important", c'est-à-dire la jeunesse sénégalaise "qu'il nous faut accompagner si nous voulons des lendemains brillants pour notre pays", a-t-elle affirmé.

"Au-delà d'être un élément de santé publique, le sport est également un formidable levier de soft power", a-t-elle déclaré, estimant que le Sénégal est appelé à occuper "une place importante" dans l'économie du sport qui dispose d'un "énorme" potentiel.