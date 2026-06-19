Sénégal: Le pays mobilise 47 millions CFA pour la presse sportive, selon le président de l'ANPS

18 juin — Le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), Abdoulaye Thiam, a salué, jeudi, le soutien financier de 47 millions de francs CFA apporté par l'État du Sénégal à son organisation, pour les besoins de la couverture de la Coupe du monde 2026 par la presse sportive sénégalaise.

Selon lui, ce montant comprend une contribution de 25 millions de francs CFA octroyée par l'État du Sénégal, complétée par une enveloppe supplémentaire de 40.000 dollars américains, soit environ 22,5 millions de francs CFA, allouée par le chef de l'État.

"C'est un acte à saluer. C'est très important pour nous tous, journalistes du public comme du privé", a déclaré M. Thiam lors d'une visite de courtoisie de la ministre de la Jeunesse et des Sports à la Maison de la presse de l'ANPS pour la Coupe du monde 202, au New Jersey, en marge de la compétition.

Selon le président de l'ANPS, cet accompagnement de l'État s'inscrit dans une tradition ancienne de soutien aux journalistes sportifs lors des grandes compétitions internationales.

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"Depuis 2002, il n'y a pas eu une seule compétition, qu'il s'agisse de la Coupe d'Afrique des nations ou de la Coupe du monde, pour laquelle l'État du Sénégal n'a pas apporté son soutien à la presse sportive de son pays", a-t-il affirmé.

Il a qualifié l'État de "premier bailleur" de l'ANPS, soulignant la constance de cet appui au fil des années.

M. Thiam a précisé que cet appui bénéficie à l'ensemble des reporters sénégalais, représentants les médias publics, dont l'Agence de presse sénégalaise (APS) et Le Soleil, que de la presse privée.

Il a, par ailleurs, souligné le rôle des journalistes sportifs dans la couverture des grandes compétitions internationales, les qualifiant d"'ambassadeurs du Sénégal" aux côtés des athlètes.

Ils représentent "les yeux et les oreilles du peuple sénégalais" lors de ces événements sportifs, a-t-il indiqué.

Le président de l'ANPS a également insisté sur la dimension diplomatique du sport, estimant qu'il constitue un levier important de rayonnement et de "Soft Power" pour le Sénégal au niveau international.