Sénégal: Mondial 2026 - La ministre des Sports invite les supporters à une mobilisation massive autour des Lions

18 juin — La ministre des Sports et de la Jeunesse, Djirèye Clotilde Coly, a appelé, jeudi, à New Jersey, à une large mobilisation autour de l'équipe nationale du Sénégal engagée dans la Coupe du monde 2026, exprimant sa "confiance absolue" en la capacité des Lions à rebondir et à poursuivre leur parcours avec détermination.

"Nous sommes en pleine compétition. Nous sommes venus pour aller le plus loin possible. Je crois que ce premier match, sans entrer dans une analyse technique, nous a montré que nous avons le potentiel pour aller plus loin dans la compétition", a-t-elle soutenu.

S'exprimant lors d'une visite de courtoisie à la Maison de la presse des journalistes sénégalais à New Jersey, aux États-Unis, Mme Coly a invité les Sénégalais à envoyer "une onde positive" autour de leur équipe nationale.

Battus lors de leur premier match de poule par la France (1-3), les Lions du Sénégal affronteront, mardi à 00h GMT, la Norvège pour leur deuxième sortie dans la compétition, au MetLife Stadium de New Jersey.

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La ministre des Sports a souhaité "bonne chance aux Lions du Sénégal pour la suite du tournoi", tout en saluant l'engagement des joueurs, du staff technique et de la fédération, qu'elle dit soutenir pleinement dans cette phase de la compétition.

Elle a également insisté sur la nécessité d'un soutien populaire massif, estimant que les joueurs "doivent savoir qu'ils bénéficient du soutien de tout le peuple sénégalais".

"Ils doivent savoir ce qu'ils ont derrière eux. Ils doivent savoir qu'ils bénéficient du soutien de tout le peuple sénégalais. Et cela passera certainement par votre canal, vous les journalistes", a ajouté Djirèye Clotilde Coly.