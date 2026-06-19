Sénégal: Ziguinchor - Vingt organisations communautaires engagées pour des entreprises sociales durables

Ziguinchor — Vingt organisations communautaires s'engagent à renforcer le leadership des femmes dans la gestion des ressources naturelles en Casamance (sud) et dans le Delta du Sine Saloum, d' entreprises sociales durables, a constaté l'APS.

Elles participent à un atelier de mise en relation d'affaires (B2B) organisé jeudi, à Ziguinchor (sud), dans le cadre du projet Natur'Elle, avec l'appui de la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI).

Le projet Natur'Elle est un programme mis en oeuvre par la SOCODEVI au Sénégal, afin de renforcer le leadership des femmes dans la gestion des ressources naturelles et de préserver les écosystèmes de mangrove en Casamance et dans le Delta du Sine-Saloum. Il est financé par le gouvernement du Canada et se déroule principalement de 2023 à 2027.

Selon Henriette Sylviane Sambou, spécialiste en développement organisationnel, basée à Ziguinchor, cet atelier marque l'aboutissement d'un processus d'accompagnement ayant débuté par le renforcement des capacités organisationnelles des bénéficiaires.

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"Nous avons trouvé des organisations qui travaillaient de façon individuelle. Aujourd'hui, elles évoluent dans une dynamique collective, avec un esprit d'équipe leur permettant de développer des activités génératrices de revenus diversifiées", a-t-elle expliqué.

Cet accompagnement a notamment concerné la transformation des huîtres à travers des parcs ostréicoles, ainsi que le développement d'une apiculture moderne.

Elle a souligné que le projet a suivi toute la chaîne de valeur, de la production à la transformation, avant d'aboutir à la commercialisation.

L'atelier réunit ainsi des institutions de microfinance, des acheteurs, des fournisseurs d'intrants, des collectivités territoriales, des organisations bénéficiaires et des comités de gestion.

L'objectif est de créer des partenariats durables capables d'assurer la continuité des activités après le retrait de SOCODEVI et de garantir la pérennisation des investissements réalisés.

Pour la spécialiste en développement organisationnel, la mise en relation avec les institutions financières constitue une étape essentielle.

"Au départ, SOCODEVI assurait les financements, les équipements et les formations. Mais, les organisations doivent désormais pouvoir accéder à d'autres sources de financement afin de poursuivre et diversifier leurs activités", a-t-elle précisé.

La finalité recherchée est de faire émerger des entreprises sociales viables, durables et créatrices d'emplois, portées notamment par des femmes entrepreneures.

Présente à la rencontre, Fatouding Goudiaby, secrétaire exécutive de l'Association des jeunes et des femmes de Dablé, dans la commune de Cagnabon, a salué l'accompagnement reçu dans les domaines de l'apiculture, de la préservation de la mangrove, de la pisciculture et du maraîchage.

Elle a notamment mis en avant les formations, les équipements et les financements obtenus grâce au projet.

Tout en reconnaissant les progrès enregistrés, Mme Goudiaby a plaidé pour un accès plus souple au crédit auprès des institutions financières, afin de permettre aux organisations communautaires de renforcer davantage leurs activités économiques et leur autonomie.