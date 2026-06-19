Sénégal: Restitution du projet de numérisation du fonds documentaire de la chercheuse Lilyan Kesteloot, lundi

18 juin — L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar abrite, lundi, à partir de 9h, une journée de clôture et de restitution du projet de numérisation du fonds documentaire de la chercheuse Lilyan Kesteloot à l'initiative de l'Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop (IFAN), en partenariat avec le Réseau francophone numérique (RFN).

Longtemps directrice de recherches à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (IFAN-CAD), l'universitaire d'origine belge, Lilyan Kesteloot, est décédée en 2018, à Paris, à l'âge de 87 ans.

Selon un communiqué transmis à l'APS, le projet de numérisation réalisé avec le concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "a permis la sauvegarde, la numérisation et la valorisation de plus de 1 400 cassettes et documents sonores".

La source ajoute que "ce corpus constitue un patrimoine exceptionnel composé de chants, contes, légendes et épopées collectés auprès de divers groupes ethnolinguistiques d'Afrique noire".

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Les travaux se tiendront dans la salle de visioconférence de l'UCAD II et réuniront des représentants de l'IFAN, du Réseau francophone numérique, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des chercheurs, enseignants et professionnels du patrimoine documentaire.

Selon le communiqué, la matinée sera consacrée aux allocutions officielles et à la présentation des résultats du projet, notamment les réalisations techniques, les volumes d'archives sauvegardés et les perspectives de mise en ligne de ces ressources dans les bibliothèques numériques de l'IFAN et du RFN.

Il est également prévu une démonstration devant permettre de découvrir les modalités d'accès aux archives désormais disponibles en format numérique.

Dans l'après-midi se tiendra une table ronde sur le thème "De l'écriture à l'oralité : Lilyan Kesteloot, l'odyssée d'un franchissement de seuil épistémologique" qui sera modérée par Papa Massène Sène.

Selon le communiqué, cette rencontre scientifique mettra en lumière l'apport majeur de Lilyan Kesteloot au développement des études sur la littérature orale à l'Université Cheikh Anta Diop et dans l'espace universitaire africain francophone.

Elle sera marquée par les interventions de plusieurs spécialistes parmi lesquels le professeur Amade Faye, M. Abdoulaye Keïta, Dr Ibrahima Faye, Dr Lamane Mbaye et Dr Ngor Gning.

Leurs communications porteront sur la genèse de l'enseignement de la littérature orale en Afrique, la constitution des archives sonores, l'héritage scientifique de Lilyan Kesteloot et la valorisation des fonds conservés à l'IFAN, indique-t-on.

Le communiqué souligne que cette journée constitue à la fois l'aboutissement d'un important programme de préservation du patrimoine documentaire africain et un hommage à une figure majeure de la recherche sur les traditions orales du continent.

La coordination de l'activité est assurée par le Département Langues & Civilisations et le Département Information scientifique de l'IFAN, en partenariat avec le Réseau francophone numérique.