Sénégal: Touba - Les services de l'Etat engagés pour un bon déroulement du Magal de Darou Khoudoss

Diourbel — Les services techniques déconcentrés de l'État ont annoncé, jeudi, une série d'engagements dont la mise en oeuvre devrait permettre un bon déroulement du Magal de Darou Khoudoss, prévu le 5 juillet prochain.

Les mesures en question ont été détaillées à l'issue d'une réunion du comité régional de développement (CRD) présidée par le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall.

Cette rencontre a permis d'examiner les préparatifs de cette manifestation religieuse commémorant le rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur de la confrérie mouride.

Institué en 1935 par Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier Khalife général des mourides, le Magal de Darou Khoudoss rassemble chaque année de nombreux fidèles.

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Dans le secteur de la santé et de l'assainissement, le comité d'organisation a sollicité l'installation de sept postes médicaux avancés, le renforcement de la dotation en médicaments ainsi que la mise à disposition de cinq camions hydrocureurs.

Le comité a également demandé la mise hors délestage de Darou Khoudoss cinq jours avant le Magal, la mise à disposition d'un groupe électrogène, l'entretien du réseau d'éclairage public en collaboration avec la municipalité, ainsi que le renforcement du dispositif d'approvisionnement en eau.

Sur le plan sécuritaire, le commissaire du commissariat spécial de Touba a annoncé la mobilisation de 200 agents de police et le déploiement de près de 200 barrières de sécurité afin d'assurer une couverture optimale de l'événement.

La gendarmerie nationale s'est, de son côté, engagée à renforcer les opérations de sécurisation aux alentours de Touba, tandis que la brigade des sapeurs-pompiers compte prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une intervention rapide en cas de besoin.

Cheikh Aliou Mbacké, conduisant la délégation du comité d'organisation, a insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures sociales de base dans la ville de Touba.

Selon lui, en dépit des efforts consentis, les autorités doivent faire de Touba une priorité dans l'arbitrage des programmes et projets de développement.

Le gouverneur de Diourbel, clôturant la réunion, a promis d'assurer le suivi des engagements pris par les différents services techniques, afin de garantir une bonne organisation du Magal de Darou Khoudoss.

Il a en outre indiqué qu'en perspective du Grand Magal de Touba, des mesures seront prises, en relation avec les services compétents, pour renforcer la disponibilité de l'eau dans la cité religieuse.