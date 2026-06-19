Cote d'Ivoire: Tests 2027 d'entrée à l'Ena des auditeurs à titre étranger - Les inscriptions démarrent le lundi 22 juin

Les inscriptions pour les tests d'accès en 2027 aux cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration (Ena), en qualité d'auditeurs à titre étranger (Ate), se dérouleront du lundi 22 juin au vendredi 31 juillet 2026.

L'information a été donnée par le directeur général de l'Ena, Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué datant du mercredi 17 juin 2026. Les frais d'inscription s'élèvent à 150 mille Fcfa payables en une fois à l'Agence comptable de l'Ena.

Cette information s'adresse aux administrations publiques et parapubliques des pays et organisations internationales désirant former leurs ressortissants et agents. En effet, pour les fonctionnaires étrangers, peuvent faire acte de candidature dans les filières ouvertes au cycle supérieur, les personnes âgées e 18 à 50 ans au 31 décembre 2025 et qui ont occupé à cette date, en qualité de titulaire, pendant au moins trois ans, un emploi d'attaché ou d'inspecteur, au sens de la fonction publique ivoirienne.

Pour le cycle moyen supérieur, il faut être âgé de 18 à 45 ans au 31 décembre 2025 et avoir occupé à cette date, en qualité de titulaire pendant au moins quatre ans, l'emploi de contrôleur, de secrétaire administratif ou secrétaire des finances, au sens de la fonction publique ivoirienne.

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En ce qui concerne le cycle moyen, il faut être âgé de 18 à 45 ans au 31 décembre 2025 et avoir occupé à cette date, en qualité de titulaire pendant au moins cinq ans, un emploi d'adjoint administratif, agent de la police de navigation, des pêches et ports, agent de constatation des impôts, agent d'encadrement des douanes, commis des finances et commis du trésor, au sens de la fonction publique ivoirienne.

Pour les non-fonctionnaires, peuvent faire acte de candidature au cycle supérieur, les personnes âgées de 18 à 41 ans au 31 décembre 2025 et titulaires outre, du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en équivalent, d'un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalent.

En ce qui concerne le cycle moyen supérieur, il faut être âgé de 18 à 38 ans au 31 décembre 2025 et être titulaire outre, le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en équivalence, d'un diplôme de fin d'études du premier cycle universitaire, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme admis en équivalence.

Quant au cycle moyen, il faut être âgé de 18 à 33 ans au 31 décembre 2025 et titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré, d'un brevet de technicien ou de tout autre diplôme admis en équivalence.

A noter que les tests auront lieu le vendredi 21 aout 2026,à l'Ena.