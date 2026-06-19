Cote d'Ivoire: Bafing/Journées promotionnelles des entreprises - La deuxième édition s'ouvre autour de l'entrepreneuriat agricole

18 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Le top départ de la deuxième édition des journées promotionnelles des entreprises du Bafing (Jpe-Bafing 2), a été donné le Jeudi 18 Juin 2026 à la salle Vamoussa Bamba de la mairie de Touba. Le thème choisi : « Investir dans l'entrepreneuriat agricole et l'agro-transformation dans le Bafing : Opportunités et niches d'avenir ».

Au dire de Fofana Aboubacar Sidik, président du Comité d'organisation, ces assisses, visent à instruire les participants sur les possibilités d'investissement dans la région pour in fine, faire émerger un réseau solide d'entrepreneurs locaux. A l'entame des journées, il a exprimé sa gratitude au maire et à l'ensemble des partenaires du projet pour leur présence ainsi que leur accompagnement. Il a exhorté les participants à « tirer le meilleur des différentes communications » à l'effet de faire fructifier leurs investissements. « Au sortir de ces journées, je vous invite à noter les différences entre votre situation d'avant et après les Jpe2. Que chacun puisse en tirer les meilleurs bénéfices », a-t-il souhaité.

C'est à Bamba Amara, 4e adjoint, représentant le député-maire de la Commune de Touba, le ministre Moussa Sanogo, qu'est revenu la charge de procéder à l'ouverture solennelle des travaux. Bien avant, il a s'est félicité de la tenue des Jpe2 dans la Cité de l'arbre céleste. Pour lui, ce rendez-vous « offre des opportunités exceptionnelles pour mettre en lumière les potentialités entrepreneuriales » de la Région du Bafing. « À Touba, le développement durable passe par les initiatives privées et la valorisation des talents locaux », a-t-il fait savoir. Il n'a pas manqué d'encourager les jeunes à s'approprier les outils mis à leur disposition durant les échanges.

Les travaux inauguraux, ont porté sur plusieurs communications au cours de deux ateliers à savoir : « Investir et réussir dans l'élevage et l'aquaculture » et « Investir et réussir dans l'agriculture vivrière ».

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Les Jpe-Bafing2, se poursuivent jusqu'au Samedi 20 juin 2026 avec des conférences et panels. Elles se tiennent sous l'égide de la Chambre de commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire.

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