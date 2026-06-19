Algérie: Rabehi préside l'ouverture de la 3e édition du Festival d'Alger des Sports-2026

ALGER — Le ministre, Wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a présidé, jeudi, l'ouverture officielle de la 3e édition du Festival d'Alger des Sports-2026, placée sous le slogan "El-Bahdja nous unit" et marquée par plusieurs nouveautés destinées à attirer un grand nombre de participants et de visiteurs.

La cérémonie de lancement de cet événement sportif et récréatif de trois jours (18, 19 et 20 juin), s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, ainsi que de représentants des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, de la Jeunesse, et des Sports, du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), des entreprises partenaires et des sponsors.

En marge de sa visite de sites accueillant le Festival d'Alger des Sports-2026, M. Rabehi a annoncé l'ouverture gratuite de 20 piscines à Alger durant toute la période du festival et de la saison estivale, au profit des enfants et des familles, afin de leur permettre de pratiquer la natation et les activités aquatiques dans un cadre sécurisé et organisé.

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Il a également révélé le lancement d'une nouvelle application intitulée "SportAL", dans le cadre de la mise de la technologie au service du sport de proximité. Cette plateforme numérique permet aux citoyens de découvrir les infrastructures sportives disponibles, de les localiser et de consulter les services et programmes qu'elles proposent, facilitant ainsi la pratique du sport tout au long de l'année.

Concernant les espaces dédiés à cette manifestation, organisée sous le patronage du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Said Sayoud, ils sont répartis cette année sur cinq grands pôles regroupant 14 sites. Plus de 100 activités y sont programmées, avec une participation attendue de plus de 60.000 personnes par jour, selon les chiffres communiqués par les services de la wilaya d'Alger.

A cette occasion, M. Rabehi s'est rendu dans plusieurs sites accueillant la 3e édition du Festival d'Alger des Sports et la saison estivale 2026.

Sur place, il a donné le coup d'envoi de plusieurs activités sportives et de loisirs destinées aux jeunes, notamment au siège de la wilaya d'Alger (course de roller), à la Terrasse Bounetta, au parc et à la plage de El-Kettani.

Il a également inauguré la piscine du moudjahid défunt Mouloud Othmane, située à proximité du stade d'El Biar. La visite a ensuite conduit le ministre, wali d'Alger à Dounia Parc à Dely Ibrahim, à Ecopark (Oued Smar), aux berges de l'Oued El-Harrach ainsi qu'au jardin urbain d'El Hamma, avant d'assister aux compétitions de skateboard, de BMX et de roller à l'arrivée de la course devant le siège de la wilaya.

Dans son allocution à l'ouverture du festival, le ministre, wali d'Alger a souligné que les infrastructures de loisirs, sportives et culturelles dont a bénéficié la capitale ces dernières années s'inscrivent dans le cadre de la vision et de la stratégie de modernisation d'Alger, approuvées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a affirmé que l'ensemble des projets d'aménagement, des grandes réalisations et des programmes de loisirs réalisés à Alger contribueront à faire de la capitale une ville dynamique, attractive et agréable à vivre, tant pour ses habitants que pour ses visiteurs.

M. Rabehi a indiqué que ce festival a démontré, au cours des éditions 2024 et 2025, qu'il était "bien plus qu'un simple événement sportif".

Il est devenu "un véritable projet sociétal visant à reconnecter les citoyens à l'espace public, à promouvoir la culture de l'activité physique et de la santé auprès de toutes les catégories de la population: familles, jeunes, enfants, personnes âgées et personnes à besoins spécifiques, dans un climat marqué par la sécurité, l'organisation, la convivialité ainsi que par les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de vivre-ensemble", a-t-il considéré.

Après avoir adressé ses remerciements aux associations, aux ligues sportives et de jeunesse, aux acteurs impliqués ainsi que les membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), qui "ont soutenu et accompagné ce projet depuis son lancement", M. Rabehi a insisté sur le fait que "l'esprit du festival ne doit pas se limiter à quelques jours dans l'année, mais se poursuivre tout au long de l'année".