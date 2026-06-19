Algérie: Carnet de la campagne électorale 11e jour - Actualisation

ALGER — Voici le carnet de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, à son 11e jour, vendredi :

- La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, effectue une visite sur le terrain, avec les candidats de sa formation politique pour la wilaya d'Alger, à l'entrée de la commune de Sidi Moussa, dans la wilaya d'Alger (10h30).

- Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, anime un meeting populaire à la salle "Abdelkader Alloula" dans le centre-ville de Tlemcen

(10h) et à la Maison de la culture "Aissa Messaoudi", dans la wilaya de Ain Temouchent (17h).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, anime un meeting populaire à la Maison de la culture "Ali Souaïhi", dans la wilaya de Khenchela (9h) et dans la salle "Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi" de Bordj-Bou-Arreridj (17h30).

- Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, anime un meeting populaire dans la wilaya de Ksar

El-Boukhari (16h).

- Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mounder Bouden, organise des activités de proximité dans les communes d'Amira Arrès (9h), Tiberguent (11h), Minar Zarza (18h) et Tassadane Haddada (19h30).

- La présidente du parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, inaugure dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, le bureau communale de sa formation politique à Aïn El Berd (16h) et le bureau de wilaya où elle tient également une conférence de presse (18h), suivie d'une activité de proximité dans la rue de la "Mactaa" (19h).

- Le Premier secrétaire national du Front des Forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, anime un meeting populaire à la salle de l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle "Mohamed Boudjadel" dans le commune de Meskiana, wilaya de Oum El-Bouaghi (10h), suivi de visites sur le terrain dans les communes de Kasr Sbihi (14h), Ain Zitoun (15h), Ain Karcha (16h) et Aïn M'lila (17h).

- Le président du Parti "El Karama", Mohamed Daoui, anime un meeting populaire au cinéma El Nasr de Batna (10h) et dans la commune de Djemorah,

dans la wilaya d'El Kantara (18h).

- Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, anime un meeting populaire à la salle des conférences du 17 octobre 1961 dans la commune d'El Idrissia, dans la wilaya de Djelfa (10h).

- Le président du parti El-Fadjr El-Djadid, Tahar Benbaïbeche, anime un meeting populaire à la Maison de jeunes "Mazar Amar" dans la commune de Bab El Assa, dans la wilaya de Tlemcen (10h) et à la salle "Malek Benabi" dans la wilaya de Ain Temouchent (15h).

- Le président du Front de l'Algérie Nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, anime un rassemblement populaire à la salle "Hamlil", dans la wilaya de

Jijel (10h).

-Le président du rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz, anime deux meetings populaires, un à la bibliothèque communale de Labraa Nat Irathen à Tizi-Ouzou (10h) et l'autre à la place des martyrs d'El-Kseur à Bejaia. (18h30).

- Le vice-président du Mouvement El-Bina, Ahmed Mahmoud Khouna, anime au nom du président du parti Abdelkader Bengrina, un meeting à l'annexe du Centre national de recherches préhistoriques de Aïn M'lila, dans la wilaya de Oum El Bouaghi (10h) et à la Maison de jeunes "Salah-Boubnider" de Guelma (17h).