Tunisie: Une offre à plus de 600 000 dollars pour Firas Chaouat

Le club libyen Al Ahly Benghazi souhaite s'attacher les services de l'attaquant tunisien Firas Chaouat durant le mercato estival en cours.

Selon des informations concordantes citées par Diwan Fm, la formation libyenne a transmis une offre de contrat portant sur deux saisons, assortie d'un salaire annuel estimé à plus de 600 000 dollars par saison, témoignant de l'intérêt marqué du club pour le joueur.

Cependant, malgré l'avancée des discussions, Al Ahly Benghazi n'a pas encore obtenu l'accord officiel du joueur ni de son agent, condition nécessaire pour activer la clause libératoire incluse dans son contrat.

Cette clause, négociée avec son club actuel, le Club Africain, est fixée à 600 000 dollars, ce qui constitue le montant exigé pour libérer le joueur.

Les négociations restent donc en cours, dans un dossier qui pourrait connaître des développements dans les prochains jours, alors que le marché des transferts estival entre dans sa phase active.