Tunisie: Ce que prépare l'Institut Pasteur de Tunis avec un expert proche de Nelson Mandela

L'ancien conseiller du président sud-africain Nelson Mandela et conseiller principal au Centre Brown sur les pandémies, Wilmot James, s'est entretenu à Tunis avec la directrice générale de l'Institut Pasteur de Tunis, Institut Pasteur de Tunis, Samia Mnif, autour des perspectives de coopération dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la préparation aux pandémies.

Selon un communiqué de l'Institut Pasteur, cette rencontre a permis d'explorer les pistes de partenariat visant à renforcer la résilience des systèmes de santé face aux crises sanitaires mondiales. L'expert international s'est également informé des principales missions et activités de l'institution tunisienne dans le domaine de la recherche biomédicale et de la santé publique.

Les échanges ont porté en particulier sur le renforcement des mécanismes de coopération scientifique et sur le développement d'approches communes en matière de gestion des risques sanitaires.

L'approche "One Health" au centre des discussions

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Les deux parties ont également discuté des moyens de promouvoir et de mettre en oeuvre l'approche One Health (Une seule santé), qui repose sur l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale.

Cette approche est aujourd'hui considérée comme un pilier essentiel dans la prévention et la gestion des pandémies, ainsi que dans le renforcement des systèmes de recherche et de surveillance sanitaire à l'échelle internationale.

La rencontre s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large visant à consolider les partenariats internationaux de la Tunisie dans le domaine de la santé publique et de la recherche scientifique, face à des enjeux sanitaires mondiaux de plus en plus complexes.