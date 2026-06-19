Afrique du Nord: Classement QS 2027 - Tunis El Manar s'impose comme la première université du Maghreb

L'Université de Tunis El Manar a enregistré une nouvelle performance dans le classement international QS World University Rankings 2027, en se hissant à la 655e place mondiale parmi les meilleures universités de la planète.

L'établissement se distingue également par ses résultats dans plusieurs indicateurs clés, lui permettant de conserver la première place à l'échelle nationale et maghrébine.

Selon les résultats publiés par QS, l'Université de Tunis El Manar occupe la 261e position mondiale dans l'indicateur « Teaching & Employability » (enseignement et employabilité) et la 289e place mondiale dans l'indicateur « International Research Network » (réseau international de recherche), témoignant de son rayonnement académique et scientifique au-delà des frontières tunisiennes.

Dans un communiqué publié jeudi soir, l'université a souligné que cette progression est le fruit d'une stratégie institutionnelle intégrée visant à renforcer la qualité de l'enseignement, développer la recherche scientifique et accroître l'ouverture internationale de l'établissement.

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Cette démarche a été menée en coordination avec le bureau des classements et de l'analyse de l'université, avec la contribution de l'ensemble des composantes de la communauté universitaire, notamment les enseignants-chercheurs, les cadres administratifs, les chercheurs et les étudiants.

Une reconnaissance internationale

Le classement QS World University Rankings figure parmi les références mondiales les plus reconnues dans l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur. Il prend en compte plusieurs critères liés notamment à la réputation académique, à l'employabilité des diplômés, à la qualité de la recherche scientifique, à l'internationalisation et aux réseaux de coopération universitaire.

Les résultats obtenus par l'Université de Tunis El Manar traduisent ainsi sa capacité à renforcer sa visibilité internationale et à améliorer son positionnement dans un environnement universitaire mondial de plus en plus compétitif.

Un leadership confirmé au Maghreb

En occupant la première place au niveau national et maghrébin, l'Université de Tunis El Manar consolide son statut de référence académique en Tunisie et en Afrique du Nord.

L'établissement considère cette distinction comme la confirmation de la pertinence de sa stratégie de développement et de son engagement continu en faveur de l'excellence académique, de l'innovation scientifique et de l'ouverture sur les réseaux internationaux de recherche.

Malgré les défis auxquels fait face le secteur de l'enseignement supérieur, cette performance illustre la capacité des universités tunisiennes à gagner en visibilité sur la scène internationale et à renforcer leur compétitivité dans les grands classements mondiaux.