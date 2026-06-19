Tunisie: Mer décolorée, inquiétudes croissantes - Un été noir pour le tourisme à Soliman ?

À quelques semaines du pic de la saison estivale, des inquiétudes grandissantes émergent à Soliman, dans le gouvernorat de Nabeul.

Mohamed Amine Nouira, membre du Conseil local de Soliman, a lancé jeudi un appel urgent aux autorités locales, régionales et nationales afin d'intervenir face à ce qu'il qualifie de "catastrophe environnementale imminente" susceptible de compromettre la saison touristique dans la région.

Dans une déclaration à Diwan FM, l'élu a dénoncé une dégradation préoccupante de l'environnement marin, affirmant que des rejets d'eaux polluées auraient provoqué une contamination importante du littoral et une altération visible de la couleur de l'eau de mer.

Selon lui, cette situation résulterait du déversement d'eaux industrielles insuffisamment traitées ou non traitées dans le milieu naturel avant leur arrivée en mer. Il estime que cette pollution constitue une menace directe pour la santé publique, l'activité touristique et l'image de la région.

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Mohamed Amine Nouira a appelé les autorités compétentes à diligenter des inspections sur le terrain afin de vérifier l'origine des rejets, d'évaluer l'ampleur des dommages environnementaux et de prendre les mesures légales nécessaires contre les éventuels responsables.

Il a notamment cité plusieurs organismes concernés par le dossier, parmi lesquels les services régionaux de la santé, le Commissariat régional au développement agricole (CRDA), l'Office national de l'assainissement (ONAS) ainsi que le ministère de l'Environnement.

L'élu a en outre attiré l'attention sur les oueds El Bey et Seltane, qui recevraient, selon ses déclarations, des eaux en provenance des zones industrielles de Grombalia, Soliman et Bou Argoub avant leur déversement en mer.

Dans l'attente d'investigations et de mesures correctives, il a appelé les autorités à agir rapidement afin de préserver la qualité des eaux de baignade et d'éviter que la situation ne porte atteinte à la saison estivale et à l'activité économique locale.

À ce stade, aucune réaction officielle des organismes concernés n'a été rendue publique concernant les accusations évoquées. Des analyses et constats techniques demeurent nécessaires pour déterminer avec précision l'origine de la pollution signalée et son impact réel sur le littoral de Soliman.