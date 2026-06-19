Madagascar: Rallye Jovena - La bataille entre cadors s'annonce électrique

La deuxième manche du championnat de Madagascar débute ce vendredi avec le lancement du 8e Rallye Jovena. Le slalom spectateurs d'Amoronakona bouclera ce soir la première étape.

C'est parti pour trois jours de spectacle et de suspense. La 8e édition du Rallye Jovena, qui compte pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des rallyes, s'étalera de ce vendredi à dimanche aux alentours d'Anjeva, Masindray, Miadamanjaka et Androrohoro. Trente-six équipages sont engagés pour disputer ce premier rallye de trois jours de la saison.

La bataille s'annonce rude, surtout pour les grosses pointures, compte tenu du combat lors de la première manche, le Rallye Sprint de deux jours organisé par le club FMMSAM, il y a un peu plus d'un mois. L'équipage du club ASACM, Mathieu Andrianjafy - Nathanaël Young sur Subaru Impreza, vainqueur de cette manche inaugurale, n'avait pu renverser la situation qu'aux deux dernières épreuves spéciales.

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Le premier rallye de la saison avait été quasi dominé par le duo de l'ASACM Olivier - Ny Anjara au volant d'une Mitsubishi Evo X. Cet équipage avait été l'auteur des six premiers scratchs. En raison d'un problème au niveau de la pompe, Olivier avait par la suite perdu beaucoup de temps dans les deux dernières spéciales et avait dû céder la pole position. L'équipage du club ASACM, Aro Kiady - Cheynne sur Subaru STI R4, figure parmi les grands challengers à ce prochain rallye.

Spéciales spectacle

Habitué du podium, Aro Kiady avait dû abandonner à l'avant-dernière spéciale suite à un souci au niveau du capteur. À sa première saison et pour sa deuxième prise en main de la Mitsubishi Yas, Frédéric Rabekoto, aux côtés d'Andry Tahina, avait raté de peu le podium et s'était contenté de la quatrième place à la manche inaugurale.

Quatorze épreuves spéciales chronométrées, longues au total de 103,08 km, seront au menu des concurrents. La distance totale avec les liaisons (113,20 km) s'élève à 216,28 km. Le club ASACM a également prévu quatre spéciales spectacle destinées au public à la gare Fisandratana à Amoronakona lors de ce huitième Rallye Jovena. Trois épreuves spéciales seront au menu des concurrents ce jour.

Le premier slalom spectateurs sera une épreuve de nuit qui bouclera cette première étape. Six spéciales sont prévues samedi, dont les deux dernières se joueront sur les super-spéciales spectateurs. Le même slalom spectacle d'Amoronakona bouclera le Rallye dimanche.