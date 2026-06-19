Madagascar: Secteur aérien - L'Eneam retrouve son agrément

Suspendue depuis le 21 avril, l'École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie (Eneam) est de nouveau autorisée à dispenser ses formations.

L'École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie (Eneam) a officiellement obtenu, hier, le rétablissement de son agrément. Cette décision autorise la reprise immédiate des activités pédagogiques, interrompues depuis le 21 avril dernier à la suite d'un audit ayant révélé plusieurs manquements aux exigences réglementaires.

L'audit avait conduit les autorités compétentes à suspendre temporairement l'agrément de l'établissement. Au total, huit non-conformités majeures et six non-conformités mineures avaient été relevées, imposant la mise en œuvre de mesures correctives avant toute reprise des formations. Sous la conduite de sa nouvelle directrice générale, Rindrasoa Nadia, l'établissement a engagé plusieurs actions destinées à répondre aux exigences du secteur aéronautique. Ces mesures ont permis à l'école de satisfaire aux conditions requises par les autorités de régulation.

Efforts

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« J'ai demandé à Madame la Directrice générale de régler sans délai les problèmes relevés lors de l'audit. Mais au-delà de la mise en conformité, l'Eneam doit s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue afin de maintenir durablement la qualité de ses formations », a déclaré le directeur général de l'Aviation civile de Madagascar (ACM), Alban Rakotoarisoa. L'inspecteur de l'Aviation civile de Madagascar chargé du suivi du dossier a également salué les efforts entrepris par l'établissement pour corriger les anomalies constatées lors du contrôle.

La reprise des cours est accueillie avec soulagement par les étudiants. Après un mois et demi d'interruption, beaucoup espèrent désormais poursuivre leur cursus dans un cadre plus stable. Les parents, eux aussi préoccupés par la suspension des formations, se félicitent du retour à la normale, tout en appelant à une gestion plus rigoureuse afin d'éviter une nouvelle interruption. Avec l'obtention de ce nouvel agrément, l'Eneam tourne la page d'une période d'incertitude et ouvre une nouvelle étape placée sous le signe de la conformité réglementaire et de l'amélioration de la qualité de ses formations.