Madagascar: Secteur aérien - L'Eneam retrouve son agrément

19 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa et Lucia Rabarijaona

Suspendue depuis le 21 avril, l'École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie (Eneam) est de nouveau autorisée à dispenser ses formations.

L'École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie (Eneam) a officiellement obtenu, hier, le rétablissement de son agrément. Cette décision autorise la reprise immédiate des activités pédagogiques, interrompues depuis le 21 avril dernier à la suite d'un audit ayant révélé plusieurs manquements aux exigences réglementaires.

L'audit avait conduit les autorités compétentes à suspendre temporairement l'agrément de l'établissement. Au total, huit non-conformités majeures et six non-conformités mineures avaient été relevées, imposant la mise en œuvre de mesures correctives avant toute reprise des formations. Sous la conduite de sa nouvelle directrice générale, Rindrasoa Nadia, l'établissement a engagé plusieurs actions destinées à répondre aux exigences du secteur aéronautique. Ces mesures ont permis à l'école de satisfaire aux conditions requises par les autorités de régulation.

Efforts

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« J'ai demandé à Madame la Directrice générale de régler sans délai les problèmes relevés lors de l'audit. Mais au-delà de la mise en conformité, l'Eneam doit s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue afin de maintenir durablement la qualité de ses formations », a déclaré le directeur général de l'Aviation civile de Madagascar (ACM), Alban Rakotoarisoa. L'inspecteur de l'Aviation civile de Madagascar chargé du suivi du dossier a également salué les efforts entrepris par l'établissement pour corriger les anomalies constatées lors du contrôle.

La reprise des cours est accueillie avec soulagement par les étudiants. Après un mois et demi d'interruption, beaucoup espèrent désormais poursuivre leur cursus dans un cadre plus stable. Les parents, eux aussi préoccupés par la suspension des formations, se félicitent du retour à la normale, tout en appelant à une gestion plus rigoureuse afin d'éviter une nouvelle interruption. Avec l'obtention de ce nouvel agrément, l'Eneam tourne la page d'une période d'incertitude et ouvre une nouvelle étape placée sous le signe de la conformité réglementaire et de l'amélioration de la qualité de ses formations.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.