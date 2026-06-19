Madagascar: Art urbain - Ankadivato devient une galerie à ciel ouvert

Pendant six mois, le projet AKDVT Street Galerie investira le quartier d'Ankadivato pour faire de l'art un moteur de transformation urbaine et culturelle.

L'art quitte les espaces d'exposition traditionnels pour s'installer au coeur de la ville. Porté par le collectif AKDVT, composé d'artistes résidant à Ankadivato, le projet pilote « Street Galerie » ambitionne de transformer le quartier en une galerie à ciel ouvert accessible à tous. Son lancement officiel est prévu ce samedi, marquant le début d'un programme qui s'étendra sur six mois.

L'objectif est de rapprocher l'art du grand public. « Beaucoup de personnes n'osent pas entrer dans les galeries pour découvrir les expositions. Nous voulons amener l'art vers elles », explique A. J., l'un des artistes du collectif. Plus de vingt artistes participent à cette initiative mêlant fresques murales, peinture, danse et autres formes de création.

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Chaque mois sera placé sous un thème spécifique. Pour juin, consacré à l'enfance, le projet s'articule autour du thème « Next Generation ». Des ateliers de dessin, d'écriture et d'autres activités artistiques seront notamment organisés dans les écoles du quartier. Le mois d'août, dédié au hip-hop, portera quant à lui le thème « Tsy ho bado ». « Tsy avela ho bado ny ankizy », souligne A. J. Pour cette première phase, les artistes A. J., Naty Kaly, Clipse Teean ainsi qu'Ortie, artiste venue de France, réaliseront les fresques qui habilleront les murs du quartier.

Réappropriation

Au-delà de l'aspect artistique, les initiateurs espèrent générer des retombées positives pour Ankadivato. « Ce projet favorise la réappropriation du quartier. Un environnement plus agréable encourage aussi le respect du cadre de vie et peut contribuer à réduire les nuisances », affirme A. J. À plus long terme, le collectif envisage également de développer l'écotourisme culturel à travers des visites guidées permettant de découvrir les fresques. L'événement d'ouverture reprendra les codes d'un vernissage tout en restant ouvert à tous. Un concert gratuit sera organisé dès 13 heures avec notamment Fab's Brownz, Yrist, Rebel, My Men Kaid Septic et Doubl'NN.

Encore à l'état de projet pilote, AKDVT Street Galerie nourrit l'ambition de s'étendre à d'autres quartiers, voire à d'autres régions de Madagascar. Le collectif lance également un appel aux artistes et aux communautés intéressées par cette démarche de valorisation urbaine par l'art.