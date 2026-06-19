Afrique: Mondial 2026 - Les Malgaches privilégient les applications gratuites

Certains mordus du ballon rond simplifient leur vie et se font plaisir en suivant les matchs de la Coupe du monde sur des applications gratuites dont le choix est large.

Les businessmen profiteurs sont quasiment privés de marché. Les passionnés du ballon rond cherchent des moyens plus pratiques et moins coûteux pour suivre en direct, sans trop de contraintes, la Coupe du monde de football, l'événement sportif majeur des mois de juin et juillet. Tous les moyens sont bons pour se faire plaisir. Compte tenu du fait qu'une seule chaîne est autorisée à diffuser les matchs, limités à quarante-quatre sur un total de cent quatre, et que la qualité de l'image ainsi que les commentaires sont quelque peu critiqués, les passionnés de football se ruent sur les applications disponibles sur Internet. D'ailleurs, la plupart sont gratuites.

« Pour cette édition du Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, plusieurs matchs se déroulent en pleine nuit ou très tôt le matin. Je préfère suivre les matchs seul dans mon lit, bien au chaud, dans ma chambre. Il suffit de quelques mégas pour apprécier l'intégralité d'un match », confie Solo Ranarison, un mordu du football. « De plus, la qualité de l'image est meilleure », a-t-il ajouté.

Moindre coût

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Les inconditionnels disposent de plusieurs applications. « Il suffit de télécharger et de faire quelques clics pour se régaler, sans être obligé de s'abonner et de dépenser beaucoup d'argent », a indiqué un autre utilisateur qui préfère rester anonyme. « J'utilise depuis des années ces applications gratuites pour suivre les grandes compétitions européennes ou africaines comme la CAN », a-t-il souligné. « Depuis la première journée du Mondial, j'ai pu apprécier presque tous les matchs qui m'intéressent », a-t-il encore précisé.

Il est aussi possible de regarder les matchs sur un écran plus grand. « Un écran Smart TV peut être connecté à un téléphone portable. C'est plus confortable et la qualité de l'image est meilleure. Même avec un écran non connecté, il existe des appareils d'extension TV que vous pouvez relier à votre portable », a conseillé un technicien en audiovisuel. Suivre les matchs sur un ordinateur portable n'est ni très fiable ni très confortable, car ces appareils ralentissent souvent selon le débit de la connexion, toujours selon les explications du technicien.

Bref, même si le choix de chaînes pour suivre les matchs de la Coupe du monde en direct est limité, les footeux trouvent toujours des moyens pour vibrer au rythme de l'une des plus grandes compétitions sportives du monde.