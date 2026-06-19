Madagascar: Exposition - Le label « Malagasy ny Antsika » investit l'aéroport d'Ivato

Du 20 juin au 31 juillet 2026, les produits labellisés « Malagasy ny Antsika » sont exposés dans le hall de l'aéroport international d'Ivato. Une vitrine destinée à promouvoir le savoir-faire national.

Les produits et services labellisés « Malagasy ny Antsika » bénéficient d'une nouvelle vitrine à l'aéroport international d'Antananarivo-Ivato. Organisée par le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) en partenariat avec Ravinala Airports, l'exposition se tient du 20 juin au 31 juillet 2026 dans le hall de l'aéroport.

Cette initiative vise à promouvoir le « Vita Malagasy » auprès des milliers de voyageurs nationaux et internationaux qui transitent chaque jour par la principale porte d'entrée du pays. Familles, accompagnateurs et visiteurs pourront ainsi découvrir les produits issus des entreprises adhérant au label. Pour le président du SIM, Tiana Rasamimanana, cette exposition constitue une opportunité importante pour accroître la visibilité de la production nationale.

Obstacles

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« Cette occasion permettra à tous les produits labellisés « Malagasy ny Antsika » d'être vus par le plus grand nombre. Nous voulons montrer la qualité de ce que nous produisons et vendons afin que les consommateurs prennent conscience que ces achats créent des emplois et font tourner l'économie », a-t-il déclaré. À travers cette présence à Ivato, le SIM entend également encourager les consommateurs à privilégier les produits fabriqués localement face à la concurrence des importations.

Malgré les efforts des industriels, plusieurs obstacles continuent toutefois de freiner le développement du secteur. Le premier concerne l'énergie, qui demeure un facteur de coût important pour les entreprises. Le second est lié aux infrastructures routières. « Même lorsque certaines matières premières sont disponibles à Madagascar, leur transport reste coûteux à cause de l'état des routes. Ces contraintes réduisent notre compétitivité face aux produits importés », a souligné Tiana Rasamimanana.