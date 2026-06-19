Madagascar: Les catastrophes naturelles tuent huit cents personnes

Madagascar paye un tribut humain particulièrement lourd face aux catastrophes naturelles. Elles ont coûté la vie à huit cent trois personnes en l'espace de 10 ans ; touché près de 2,36 millions de personnes et ont détruit cent trente-deux mille habitations, dans la même période, selon l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Ji Ping dans son discours, hier. C'était lors de la cérémonie de remise d'équipements destinés à renforcer les capacités des institutions nationales clés dans la gestion des risques de catastrophes, dans l'enceinte de l'Ambassade de la République Populaire de Chine, à Nanisana.

« Madagascar figure depuis longtemps parmi les pays les plus exposés aux cyclones et les plus durement touchés par leurs conséquences dans le monde », a souligné l'ambassadeur. Dans ce cadre, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec le soutien financier du Gouvernement de la République Populaire de Chine, a doté le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), la Direction générale de la météorologie (DGM) et la Cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences (CPGU) de matériels et équipements d'une valeur totale de 461 629 dollars.

Cet appui s'inscrit dans le projet TIAEWS (Tailored Intelligence for Actionable Early Warning Systems), une initiative conçue pour répondre aux besoins spécifiques de Madagascar. Le pays est particulièrement exposé aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses.

«Nous espérons que les équipements que nous sommes en train de remettre aujourd'hui vont renforcer la capacité de chaque institution à partager les informations en temps réel et vont contribuer non seulement à sauver des vies, mais également à améliorer la qualité de vie des personnes qui sont touchées par différents événements à travers le pays», a souligné Edward A. Christow, le représentant résident du PNUD à Madagascar.

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