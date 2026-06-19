Tunisie: «Aujourd'hui, il n'y a plus de repères» - Des avocats en grève exigent une réforme de la justice

En Tunisie, après un mois des mobilisations régionales, l'Ordre des avocats a tenu une grève nationale ce 18 juin 2026, mouvement assez suivi par la profession. En cause : un ras le bol face à la dégradation de leurs conditions de travail, les dysfonctionnements du système judiciaire, ou encore les emprisonnements de plusieurs de leurs confrères dans des affaires soit politiques soit de corruption ou de falsification. Ils réclament une vaste réforme et une modernisation du système judiciaire.

Devant le tribunal de première instance de Tunis, alors que plus d'une centaine de ses collègues sont réunis sur les marches du palais de justice, l'avocat Anas Khaddoussi dresse un constat amer un mois après un premier rassemblement similaire décrété par l'ordre des avocats de Tunisie. « Il n'y a eu aucune réaction du ministère de la Justice, malgré l'appel au dialogue, déplore-t-il. On espère que le ministère va accepter le dialogue avec les avocats. Il n'y pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre démarche ».

« On ne sait pas comment les juges appliquent la loi »

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Maître Samia Abbou, ancienne militante politique de gauche et députée, estime qu'il s'agit d'une situation inédite pour la justice : « De tout temps en Tunisie, on n'a jamais réellement connu ce qu'on peut appeler une justice indépendante. Mais disons qu'avant le 25 juillet 2021 [date d'un coup de force institutionnel du président Kaïs Saïed avec le gel du Parlement, NDLR], il y avait toujours une volonté de ne pas montrer ce manque d'indépendance, on avait encore des juges intègres qui essayaient d'appliquer la loi. Aujourd'hui, tout est assumé, il n'y a plus aucun repères, on ne sait pas comment les juges appliquent la loi. »

L'Ordre des avocats, qui avait fait partie du quartet d'organisations tunisiennes lauréat du prix Nobel de la paix en 2015, doit encore décider de la marche à suivre, si l'absence de communication avec le gouvernement persiste après cette journée de grève.