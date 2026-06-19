Madagascar: Antananarivo - La Commune poursuit l'assainissement de la ville

Le retrait des vendeurs de rue demeure une opération difficile, mais la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) affirme ne pas reculer face à cette situation. « Une ville sans discipline ne peut pas se développer », rappelle le Président de la délégation spéciale (PDS) de la CUA, Feno Ralambomanana. Toute activité non conforme aux règles en vigueur sera ainsi remise dans le cadre légal.

Une quantité importante de déchets est constatée dans les marchés, tandis que la gestion des ordures représente un coût élevé. «Si chaque citoyen fait preuve de volonté pour maintenir la propreté, les dépenses de la CUA en matière d'assainissement pourraient être réduites», a indiqué Feno Ralambomanana.

Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse tenue à l'Hôtel de Ville, consacrée à la présentation d'une grande opération d'assainissement, prévue demain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision « Madagascar propre » et de la Politique Nationale de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (PNEAH 2025-2030).

Mobilisation

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Par ailleurs, une campagne de nettoyage est déjà en cours depuis la fin de la semaine à l'échelle nationale. Elle vise à renforcer la solidarité et à promouvoir un cadre de vie sain. Les cent quatre-vingt-douze fokontany de la CUA ont accepté d'y participer, et l'initiative sera progressivement étendue aux régions. Toutes les zones sont concernées par cette mobilisation.

Concernant la pérennisation de ces actions, des commissions ont été mises en place au niveau des fokontany. « Chacun est responsable et ne doit pas attendre uniquement les autorités », a souligné le PDS, tout en précisant que des descentes sur le terrain ont été effectuées à plusieurs reprises. Il a également été rappelé que ces actions ne relèvent pas uniquement de la sensibilisation : des sanctions pourront être appliquées lorsque cela sera nécessaire.

« Les objectifs de l'opération sont clairs : lutter contre les déchets et l'insalubrité, nettoyer les caniveaux et les zones insalubres, promouvoir une culture de l'hygiène et une meilleure gestion des déchets », souligne la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le Dr Minosoa Anjaratiana Elia Rafindriniaina. Un appel est enfin lancé à toutes les administrations publiques, communes, ONG, associations, jeunes, acteurs du secteur privé et à l'ensemble des citoyens afin de participer activement à cette mobilisation. Chacun est invité à jouer pleinement son rôle dans l'assainissement et la propreté du pays.