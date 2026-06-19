Madagascar: Antananarivo - La Commune poursuit l'assainissement de la ville

19 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le retrait des vendeurs de rue demeure une opération difficile, mais la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) affirme ne pas reculer face à cette situation. « Une ville sans discipline ne peut pas se développer », rappelle le Président de la délégation spéciale (PDS) de la CUA, Feno Ralambomanana. Toute activité non conforme aux règles en vigueur sera ainsi remise dans le cadre légal.

Une quantité importante de déchets est constatée dans les marchés, tandis que la gestion des ordures représente un coût élevé. «Si chaque citoyen fait preuve de volonté pour maintenir la propreté, les dépenses de la CUA en matière d'assainissement pourraient être réduites», a indiqué Feno Ralambomanana.

Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse tenue à l'Hôtel de Ville, consacrée à la présentation d'une grande opération d'assainissement, prévue demain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision « Madagascar propre » et de la Politique Nationale de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (PNEAH 2025-2030).

Mobilisation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, une campagne de nettoyage est déjà en cours depuis la fin de la semaine à l'échelle nationale. Elle vise à renforcer la solidarité et à promouvoir un cadre de vie sain. Les cent quatre-vingt-douze fokontany de la CUA ont accepté d'y participer, et l'initiative sera progressivement étendue aux régions. Toutes les zones sont concernées par cette mobilisation.

Concernant la pérennisation de ces actions, des commissions ont été mises en place au niveau des fokontany. « Chacun est responsable et ne doit pas attendre uniquement les autorités », a souligné le PDS, tout en précisant que des descentes sur le terrain ont été effectuées à plusieurs reprises. Il a également été rappelé que ces actions ne relèvent pas uniquement de la sensibilisation : des sanctions pourront être appliquées lorsque cela sera nécessaire.

« Les objectifs de l'opération sont clairs : lutter contre les déchets et l'insalubrité, nettoyer les caniveaux et les zones insalubres, promouvoir une culture de l'hygiène et une meilleure gestion des déchets », souligne la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le Dr Minosoa Anjaratiana Elia Rafindriniaina. Un appel est enfin lancé à toutes les administrations publiques, communes, ONG, associations, jeunes, acteurs du secteur privé et à l'ensemble des citoyens afin de participer activement à cette mobilisation. Chacun est invité à jouer pleinement son rôle dans l'assainissement et la propreté du pays.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.