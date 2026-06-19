Madagascar: Amoron'Akona - Les lignes d'exploitation de la station augmentent

Une réorganisation des lignes suburbaines est actuellement en cours dans la périphérie d'Antananarivo. Plusieurs coopératives s'apprêtent à desservir l'axe By-Pass en passant par Amoron'Akona, dans le cadre de l'ouverture prochaine de la gare routière d'Amoron'Akona.

Cette mesure vise avant tout à simplifier et à fluidifier les déplacements des voyageurs vers cette gare, comme l'ont souligné, hier, des responsables du ministère des Transports et de la Météorologie lors de l'annonce officielle de l'ouverture de la gare. Des bus depuis Ambanitsena, Ankadimbahoaka, Ambalavao Isotry, Beravina, Ifarihy, Ampanefy, Ambohijanaka, Anosibe Sud, Anjomakely, CNAPS Ampefiloha, Ambohimanambola, Ambohijatovo, Ambohipeno vont passer par cet axe, selon l'Agence de transport terrestre (ATT).

Le ministère affirme que des navettes seront mises en place pour relier la gare routière d'Amoron'Akona à la « Gare Maki » et à la « Gare routière de Fasan'ny Karana ». Par ailleurs, le nombre de lignes de train urbain desservant Amoron'Akona sera revu à la hausse, en plus des deux lignes déjà opérationnelles actuellement. L'aménagement et la réhabilitation des axes routiers reliés à la gare routière seront, par ailleurs, menés en collaboration avec la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA).

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L'ouverture de la gare est annoncée pour le 23 juin. Elle s'apprête à devenir le point de jonction stratégique entre la capitale et les axes Sud (RN7) et Est (RN2). Elle couvrira aussi bien les dessertes régionales que nationales.

Elle reliera Antananarivo à plusieurs destinations telles qu'Andramasina, Ambatolampy, Antsirabe, Betafo, Mandoto, Ambohibary, Faratsiho, Antanifotsy, Ambositra, Fandriana, Fianarantsoa, Ambalavao, Ihosy, Toliara, Miandrivazo, Morondava, Mananjary, Manakara, Farafangana, Vangaindrano, Tolagnaro, mais aussi Ambatomanga, Manjakandriana, Mantasoa, Moramanga, Vatomandry, Mahanoro, Ilaka Est, Alaotra, Toamasina et Fénérive Est.