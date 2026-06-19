Madagascar: Linguistique - Ainteny inscrit le malgache dans le futur

La première édition d'Ainteny se tiendra les 19 et 20 juin à la Cité des Cultures pour promouvoir l'usage de la langue malgache dans tous les domaines de la société.

La langue malgache peut-elle répondre aux défis du numérique, de l'entrepreneuriat et du monde professionnel ? C'est le pari d'Ainteny, un nouvel événement organisé par l'association Teny Gasy 2.0 dans le cadre du Mois de la langue malgache. Placée sous le thème « Ny teny Malagasy, mahalaza ny ankehitriny sy ny ho avy », cette première édition réunira enseignants, linguistes, traducteurs, spécialistes des technologies, acteurs culturels, entrepreneurs et passionnés de la langue nationale. Conférences, ateliers numériques, activités pour enfants, projections, expositions et espaces de vente rythmeront les deux journées.

Défi

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Un membre de Teny Gasy 2.0 rappelle que l'initiative trouve son origine dans une action menée en 2016 pour promouvoir le malgache sur Internet. « Cette dynamique a conduit à la création d'une association dédiée à la valorisation de notre langue », explique-t-il. Aujourd'hui composée de treize membres à Madagascar et à l'étranger, l'association œuvre à développer l'usage du malgache dans tous les secteurs. « Le défi est de montrer que notre langue peut aussi accompagner les réalités actuelles. Des vocabulaires spécialisés existent déjà dans des domaines comme la technologie, mais ils restent peu connus », souligne-t-elle.

Parmi les temps forts figurent des ateliers consacrés à la rédaction sur Wikipédia, à la traduction en malgache ainsi qu'à la valorisation de l'histoire, de la culture et des traditions malgaches dans l'univers numérique. À travers Ainteny, Teny Gasy 2.0 entend démontrer que la langue malgache demeure un outil vivant, capable d'accompagner les évolutions de la société et de préparer l'avenir.