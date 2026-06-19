Madagascar: Rugby à XV/Finale top 20 - Le RCSA et le RCI visent la montée en Top 12

Le championnat de Madagascar de rugby à XV élite Fédérale 2 connaîtra son épilogue ce dimanche. À partir de 15 heures, le stade Makis Andohatapenaka accueillera la finale du championnat de Madagascar Top 20 entre le Rugby Club des Soldats Anosibe (RCSA) et le Rosa Club de l'Imerina (RCI). Les deux formations se disputeront le précieux sésame pour accéder directement au Top 12, l'élite du rugby malgache.

Avec un enjeu considérable, le vainqueur de cette finale validera immédiatement sa montée en première division, tandis que le perdant conservera toutefois une dernière chance en disputant un match de barrage face au 11e du classement du Top 12. Une perspective que les deux clubs souhaitent éviter afin de conclure leur saison de la plus belle des manières.

Les deux équipes arrivent avec des arguments différents. Le RCSA mise sur sa jeunesse, sa dynamique et l'enthousiasme d'un groupe qui a gravi les échelons depuis les qualifications régionales. « Nous avons particulièrement travaillé la défense et l'attaque, qui constituaient nos principales lacunes lors des matchs précédents », explique l'entraîneur Jerry. Les Soldats d'Anosibe ont ainsi concentré leur préparation sur la solidité collective et l'efficacité dans les zones de marque.

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Pour Désiré Rafidimanana, capitaine du RCSA et député élu dans le IVe arrondissement, la tâche s'annonce difficile, mais ses coéquipiers sont très déterminés. « Affronter un grand club comme le Rosa Club représente un grand défi. Mais nous arrivons avec une équipe jeune, ambitieuse et pleine d'énergie. Nous avons la détermination mentale et la préparation technique nécessaires pour créer la surprise», affirme-t-il.

De son côté, le RCI compte s'appuyer sur son expérience et son riche passé pour faire la différence. Le club d'Antohomadinika voit dans cette finale l'occasion idéale de retrouver l'élite et de marquer les célébrations de son 65e anniversaire. Les dirigeants comme les joueurs savent qu'une montée en Top 12 constituerait une récompense à la hauteur des efforts consentis tout au long de la saison.

« Notre objectif est de monter en Top 12, l'élite nationale. Ce serait un cadeau pour le 65e anniversaire du club. Les joueurs sont conscients de l'enjeu et donneront le maximum », souligne Jean Aristide Ralaimampionona, manager du RCI. Dimanche, l'expérience du Rosa Club croisera donc la route de l'ambition du RCSA. Dans une finale où chaque détail comptera, un seul club décrochera son billet direct pour l'élite. L'autre devra encore passer par la case barrage avant de rêver au Top 12.