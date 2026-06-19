L'Agence nationale de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU), sous l'égide de son Directeur général, Dr El Hadji Séga Guèye, a organisé une cérémonie officielle pour l'enrôlement et la production de cartes d'assuré pour les enfants handicapés détenteurs de la Carte d'Égalité des Chances (CEC) à Rufisque. La cérémonie d'enrôlement et de remise de cartes de bénéficiaires s'est tenue, mercredi, au siège de l'ADEPEI.

Cette initiative, en partenariat avec le président de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Rufisque (ADEPEI/R), au profit d'enfants de 07 communes du département, s'inscrit dans une volonté de garantir un accès effectif, gratuit et équitable aux soins de santé pour les enfants vivant avec un handicap. Pour Dr El Hadji Séga Guèye, Directeur général de l'Agence sénégalaise de Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU), cet événement repose sur les principes de « solidarité et de justice sociale » qui guident l'action publique du Sénégal.

Elle traduit « une ambition forte qui consiste à garantir à ces enfants un accès effectif, gratuit et équitable aux soins de santé, conformément aux principes de justice sociale et de solidarité qui fondent l'action publique de notre pays... Ces dernières années, des efforts considérables ont été consentis afin de renforcer notre système de santé à travers la construction et l'équipement d'infrastructures sanitaires, la formation des ressources humaines ainsi que l'amélioration de l'offre globale de soins.

Toutefois, malgré ces avancées notables, l'atteinte de l'objectif de couverture sanitaire universelle demeure un défi majeur qui nécessite une approche globale intégrant à la fois la disponibilité des services de santé et leur accessibilité financière », a rappelé le Directeur général.

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Pour lui, cette opération concrétise l'application de l'article 7 de la loi d'orientation sociale de 2010, qui stipule que l'État doit garantir aux personnes handicapées les soins nécessaires à leur santé. Elle s'inscrit en droite ligne des objectifs du décret n°2023-848 du 7 avril 2023, créant le « Régime BSF-CEC », un mécanisme de couverture maladie non contributif au profit des groupes les plus vulnérable

s. Grâce à ce nouveau régime, l'enrôlement systématique des titulaires de la Carte d'égalité de chances (CEC), issus des sept (7) communes du département de Rufisque, ces enfants vont bénéficier pleinement des avantages de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU).

Après avoir salué le travail de terrain conduit par Marie Pierre Bassène qui a mené les enquêtes pour répertorier les enfants en situation de handicap, dans le département de Rufisque (ADAPEI/R), Moussa Samb a exprimé toute sa gratitude à la SEN-CSU et à son Directeur général. Il a, dans le même sillage, invité les entreprises établies dans le département à les rejoindre dans le combat pour la prise en charge de ces enfants ayants des besoins spécifiques et pour une meilleure inclusion sociale.

Le Directeur général de l'Agence de la CSU a tenu à rendre hommage aux agents de promotion du Service régional de Dakar pour leur travail de sensibilisation auprès des familles. Un hommage particulier a également été rendu à l'Association départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de Rufisque (ADAPEI/R). Son engagement constant est, selon le Directeur général, le témoignage d'un partenariat exemplaire entre les institutions publiques et la communauté pour promouvoir l'inclusion et l'équité en santé.