Sénégal: Lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogues - Le pays entame une semaine de sensibilisation

19 Juin 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Denise Zarour Medang

Pour une meilleure sensibilisation sur les effets néfastes à la drogue, le Sénégal entame à partir de ce vendredi 19 juin une semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre l'abus et le trafic illicite de drogues.

De plus en plus des campagnes de sensibilisation pour réduire les effets liés à la drogue se multiplient au cours de l'année. Cependant, le Sénégal a choisi une semaine du 19 au 26 jours pour dérouler une campagne nationale. Estimant que l'abus et le trafic illicite de drogues constituent un défi majeur de santé publique, de sécurité et de développement, des campagnes de sensibilisation seront ainsi tenues.

Pour cette présente édition, le centre universitaire hospitalier de Fann a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement. Selon les acteurs qui ont tenu un point de presse hier, jeudi, les conséquences de la drogue touchent particulièrement les jeunes, les familles, les communautés et les institutions publiques à travers l'augmentation des risques sanitaires, de la délinquance, de l'échec scolaire, de la précarité sociale et de l'insécurité.

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« Le Gouvernement du Sénégal, à travers les structures compétentes de lutte contre la drogue, organise du 19 au 26 juin 2026, la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre l'abus et le trafic illicite de drogues. Cette semaine vise à renforcer la prévention, promouvoir des comportements responsables et mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une réponse concertée » a fait savoir la note de presse.

Pour le Commissaire de Police Divisionnaire de classe exceptionnelle, Idrissa Cissé, coordonnateur du Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue (CILD), « la drogue ne peut pas être éradiquer au Sénégal, toutefois, on peut travailler à amoindrir les risques. Et cela passe par le renforcement de la sensibilisation, de la prévention et de la mobilisation communautaire »

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