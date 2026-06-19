Sénégal: Mondial 2026 - Djireye Clotilde Coly salue le rôle stratégique de l'ANPS

Au lendemain de l'annonce d'un soutien financier de 25 millions de FCFA accordé à l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a effectué hier, jeudi 18 juin 2026, une visite remarquée à la Maison de la presse de l'ANPS, installée sur le campus de Rutgers University, à New Brunswick.

Un déplacement hautement symbolique qui confirme la volonté des autorités sénégalaises de renforcer leur partenariat avec les médias sportifs, acteurs majeurs du rayonnement du pays à l'international.

La tradition a été respectée. Comme lors des grandes compétitions internationales depuis plus de deux décennies, les journalistes sportifs sénégalais ont reçu la visite d'une délégation gouvernementale à la Maison de la presse de l'ANPS. Cette fois, c'est Djireye Clotilde Coly qui est venue à la rencontre des professionnels des médias présents aux États-Unis pour couvrir la Coupe du monde 2026.

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Dans une ambiance conviviale, le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, a d'abord rappelé l'importance de cette initiative devenue un marqueur de la présence sénégalaise sur les grands rendez-vous du sport mondial. « Depuis 2002, l'ANPS met en place une Maison de la presse à chaque grande compétition internationale. À chaque fois, l'État du Sénégal vient rendre visite aux journalistes sénégalais présents sur place », a-t-il souligné, avant de rappeler que les reporters constituent, aux côtés des joueurs, de véritables ambassadeurs du pays. « Eux représentent le Sénégal sur le terrain ; nous sommes les yeux et les oreilles du peuple sénégalais resté au pays. »

Le patron de l'ANPS a également insisté sur la dimension diplomatique et économique du sport moderne. Selon lui, le Sénégal dispose d'atouts considérables pour renforcer son influence à travers le sport. « Nous n'avons pas besoin de recourir au sportswashing. En revanche, nous pensons qu'il est essentiel de renforcer davantage le soft power sénégalais à travers le sport », a-t-il déclaré, évoquant un secteur devenu un puissant outil de diplomatie et de développement.

Abdoulaye Thiam a surtout salué l'accompagnement constant des pouvoirs publics. « Le premier bailleur de l'ANPS demeure l'État du Sénégal », a-t-il rappelé, avant de remercier les autorités pour l'enveloppe de 25 millions de FCFA accordée cette année ainsi que la contribution exceptionnelle de 40 000 dollars octroyée par le président de la République.

« Le sport est un instrument majeur de soft power »

Face aux journalistes, Djireye Clotilde Coly a développé une vision ambitieuse du sport sénégalais. « Le sport, au-delà de son rôle en matière de santé publique, constitue aujourd'hui un formidable instrument de soft power », a affirmé la ministre de la jeunesse et des Sports, convaincue que le Sénégal doit pleinement s'inscrire dans une industrie sportive mondiale pesant plusieurs milliers de milliards de dollars.

Pour la responsable gouvernementale, le sport dépasse largement le cadre de la compétition. « Il s'agit également de développer une véritable économie autour de cette activité et d'en faire un puissant levier de croissance, d'emploi et d'épanouissement pour notre jeunesse », a-t-elle expliqué.

La ministre a également rendu hommage au travail des médias sportifs, qu'elle considère comme des partenaires incontournables du développement du sport national. « Si le sport sénégalais rayonne à l'international, c'est aussi grâce à vous. Vous racontez les exploits de nos athlètes, vous documentez leurs efforts et vous faites vibrer nos compatriotes à travers vos récits », a-t-elle lancé.

Saluant l'initiative de la Maison de la presse, devenue selon elle « une référence pour les journalistes sportifs sénégalais », Djireye Clotilde Coly a enfin adressé un message d'encouragement aux Lions du pays de la Téranga après leur revers inaugural face à la France. « J'ai une confiance totale dans la capacité des joueurs, du staff technique et de la Fédération à se relever, à rugir de nouveau et à poursuivre leur parcours avec détermination », a-t-elle assuré.

À New Brunswick, cette rencontre a surtout confirmé qu'à l'heure où le sport est devenu un outil d'influence internationale, la presse sportive sénégalaise apparaît plus que jamais comme un acteur essentiel du soft power national.