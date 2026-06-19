Sénégal: Lorsque le juge constitutionnel se tait, qui garantit encore la Constitution ?

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Analyse de la Décision n° 5/C/2026 du Conseil constitutionnel sénégalais, rendue le 17 juin 2026.

Comprendre les faits : De quoi s'agissait-il ?

Tout commence par une décision du Bureau de l'Assemblée nationale datée du 24 mai 2026. Ce bureau a autorisé la réintégration de Monsieur Ousmane Sonko en tant que député, après que celui-ci a cessé ses fonctions au sein du Gouvernement.

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Un groupe de 18 députés (mené par Tafsir Thioye) a contesté cette décision devant le Conseil constitutionnel. Leur objectif était de faire annuler cette réintégration, estimant qu'elle était contraire à la Constitution.

L’analyse juridique : Pourquoi le Conseil s’est-il déclaré incompétent ?

Pour le grand public, le terme « incompétent » peut sembler négatif, mais en droit, cela signifie simplement que le Conseil estime que la loi ne lui donne pas le pouvoir de juger cette affaire précise et donne son raisonnement en trois points clés :

Le rôle limité du Conseil : Le Conseil constitutionnel explique que sa mission en matière électorale est strictement définie par l'article 92 de la Constitution. Il est le « juge de la régularité des élections nationales ».

Une question de calendrier : Le Conseil précise que son pouvoir s'arrête dès que les résultats définitifs d'une élection sont proclamés. Dans ce cas précis, les élections législatives ont eu lieu le 17 novembre 2024. La décision de réintégrer Ousmane Sonko est intervenue bien après (en mai 2026), donc en dehors du processus électoral que le Conseil a le droit de surveiller.

Un acte administratif interne : Le Conseil considère que la réintégration d'un député après ses fonctions ministérielles est un acte administratif qui concerne l'organisation interne de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un acte qui « participe directement à la régularité du processus électoral ». Par conséquent, cela échappe à son contrôle.

Sur la qualification d'« acte administratif du Bureau » Un piège juridique ?

Le Conseil valide l'argument selon lequel la décision du Bureau de l'Assemblée est un « acte administratif ».

C'est le point le plus problématique. Si cet acte est administratif mais qu'il touche à l'organisation interne de l'Assemblée (interna corporis), il risque de n'être jamais jugé. La Cour suprême pourrait se déclarer incompétente au nom de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. En qualifiant l'acte ainsi sans offrir de recours effectif, le Conseil constitutionnel entérine l'idée que le Bureau de l'Assemblée dispose d'un pouvoir discrétionnaire total sur la réintégration de ses membres, sans contrôle juridictionnel possible.

En effet, dans les mémoires en défense cités par le Conseil constitutionnel, la décision contestée est présentée comme un « acte administratif ne participant pas directement à la régularité du processus électoral ».

Cette qualification mérite toutefois d'être clarifiée. En droit sénégalais, un acte administratif est généralement une décision prise par une autorité administrative et peut, en principe, être contesté devant la Chambre administrative de la Cour suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Or, l'Assemblée nationale n'est pas une administration au sens classique du terme. Ses membres, et notamment son Bureau, exercent avant tout des fonctions politiques et parlementaires. Un député n'est pas une autorité administrative ; il est un représentant de la Nation investi d'un mandat politique.

Dès lors, qualifier la décision du Bureau de l'Assemblée nationale d'« acte administratif » peut prêter à confusion. Il aurait été juridiquement plus précis de reprendre les termes utilisés dans le mémoire en défense du Président de l'Assemblée nationale, évoqué au (considérant 4), en parlant de « délibération » ou de « résolution » du Bureau de l'Assemblée nationale.

Cette précision n'est pas simplement une question de vocabulaire. Elle est importante car la nature juridique d'un acte détermine souvent le juge compétent pour en connaître. En employant l'expression « acte administratif » sans davantage d'explications, le Conseil constitutionnel laisse subsister une incertitude sur la voie de recours réellement ouverte aux personnes qui souhaiteraient contester une telle décision.

Le refus d'aborder la question de l'incompatibilité

L'enjeu de fond était de savoir si un député devenu ministre peut retrouver son siège automatiquement après avoir quitté le gouvernement.

En s'abritant derrière l'incompétence, le Conseil évite de trancher un débat constitutionnel majeur sur l'article 54 de la Constitution (qui traite des incompatibilités). Cela laisse la porte ouverte à des interprétations divergentes et à une potentielle instabilité juridique. Le Conseil privilégie la prudence juridictionnelle (ne pas s'immiscer dans les affaires politiques de l'Assemblée) au détriment de la clarté du droit.

Conséquence politique : Un blanc-seing au Bureau de l'Assemblée

La décision renforce considérablement le pouvoir du Bureau de l'Assemblée nationale.

Puisque le juge constitutionnel se retire, le Bureau devient le seul juge de la validité de la réintégration d'un membre. Cela signifie que la majorité qui contrôle le Bureau a la mainmise totale sur la composition de l'Assemblée en cours de mandat, sans crainte d'une censure des « Sages ».

En définitive, cette décision révèle un Conseil constitutionnel soucieux de circonscrire strictement son champ d'intervention afin de ne pas se transformer en arbitre des controverses politiques ou des décisions internes de l'Assemblée nationale. En se déclarant incompétent, il réaffirme une conception restrictive de son office, fondée sur les seules compétences que lui attribuent expressément la Constitution et sa loi organique de 2016.

Cependant, cette retenue juridictionnelle contraste avec l'approche adoptée dans sa décision n° 5/E/2024 du 6 mars 2024, dans laquelle le Conseil avait affirmé que ni le silence de la loi ni l'insuffisance de ses dispositions ne pouvaient justifier son abstention face à un différend mettant en cause l'État de droit. Là où il revendiquait alors une mission active de régulation institutionnelle, allant jusqu'à fixer la date de l'élection présidentielle pour préserver l'ordre constitutionnel, il choisit aujourd'hui de s'effacer devant une question touchant pourtant à la composition de la représentation nationale.

Au-delà du cas d'espèce, la véritable question est donc celle de la cohérence et de l'étendue de l'office du juge constitutionnel. Car si l'autonomie parlementaire constitue un principe essentiel dans une démocratie, elle ne saurait avoir pour effet de soustraire certaines décisions à tout contrôle juridictionnel effectif. L'enjeu dépasse ici le seul sort d'un parlementaire : il concerne la capacité de l'État de droit à garantir que toute décision affectant la représentation nationale puisse être examinée à l'aune de la Constitution.

Cette affaire laisse ainsi ouverte une interrogation fondamentale : lorsque le juge constitutionnel refuse d'intervenir et qu'aucune autre juridiction ne paraît en mesure de contrôler l'acte contesté, qui demeure alors le gardien effectif de la Constitution ?