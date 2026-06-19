Afrique: Beachevolley/Coupe de Madagascar - Vingt-trois équipes dans la course

19 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Coup d'envoi ce jour. Toamasina abrite la deuxième et dernière étape de la Coupe de Madagascar de beachvolley. Les matchs se joueront, comme d'habitude, sur la plage située en face de l'hôpital, à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche. Vingt-trois équipes, dont douze masculines et onze féminines, sont engagées pour disputer cette deuxième et dernière étape décisive du sommet national de volleyball sur la plage.

Les phases de poules se joueront ce vendredi. Les derniers matchs éliminatoires se poursuivront samedi avant les quarts de finale. Les demi-finales, les rencontres pour la troisième place ainsi que les finales se tiendront dimanche. À l'issue de cette seconde étape, le classement cumulé permettra de désigner les champions nationaux de la saison 2026.

La victoire au Round I, au Tanàna Soa à Ambohimanga Rova fin mai, a été décrochée par le duo des gendarmes, les frères Waltinio et Julio Andriafaramanana, chez les seniors hommes. En raison de l'indisponibilité de Waltinio, Julio jouera avec son autre frère, Odilon. Ce dernier, en compagnie d'un autre frère, Gatien, avait perdu en finale de la première étape. La paire Ali Marina-Eliema avait, quant à elle, remporté le sacre chez les dames. Elles seront en lice lors de cette étape décisive du sommet national.

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