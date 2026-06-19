Madagascar: Exposition - Jonny Andriamanankoavy signe son grand retour

De retour à Madagascar, l'artiste dévoilera le 9 juillet à la Teinturerie une exposition où chaque contraste devient une réflexion sur les choix de la vie.

Dans un monde dominé par les couleurs, Jonny Andriamanankoavy fait le choix du noir et du blanc. Un univers artistique qu'il présentera au public malgache lors du vernissage de son exposition « Noir & Blanc », prévu le 9 juillet à la Teinturerie d'Ampasanimalo. À travers cette nouvelle exposition, qui marque son retour au pays, l'artiste invite à une plongée dans un monde où l'ombre et la lumière dialoguent en permanence.

Pour Jonny Andriamanankoavy : « Le noir et blanc possède une puissance particulière. » Là où les couleurs offrent de multiples nuances, cette approche impose des choix définitifs. Chaque trait, chaque espace vide ou rempli participe à une recherche constante d'équilibre. À travers ses oeuvres, l'artiste explore ainsi les décisions qui jalonnent l'existence et les pertes qu'elles impliquent parfois, dans un face-à-face permanent entre l'ombre et la lumière que les Malgaches évoquent notamment à travers le concept de « malokila ».

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Réalisées au stylo à bille, aux feutres spécialisés ou encore à l'encre de Chine, ses créations abordent des thèmes variés. Elles mettent fréquemment en valeur le patrimoine naturel, culturel et artistique de Madagascar afin de contribuer à sa préservation et à sa transmission. D'autres oeuvres traduisent ses réflexions personnelles ou son regard sur les réalités sociales et politiques du pays.

Identité particulière

L'artiste revendique également une technique qui lui est propre, fondée sur un minutieux travail de hachures et d'ombrages. Cette signature graphique confère à ses oeuvres une identité particulière.

Cette exposition accompagne également un nouveau séjour à Madagascar. Depuis plusieurs années, Jonny Andriamanankoavy nourrit divers projets artistiques pour le pays, notamment dans le domaine des monuments et des sculptures publiques. Faute de temps ou en raison de contraintes diverses, plusieurs de ces initiatives n'ont pas encore pu être concrétisées. Les expositions demeurent ainsi l'un des moyens privilégiés par l'artiste pour partager son travail avec le public malgache.

Son attachement au noir et blanc trouve aussi ses racines dans son parcours. Après une formation aux Beaux-Arts, il a poursuivi des études en arts graphiques à l'École supérieure des Arts modernes de Paris, une expérience qui a renforcé son goût pour cette esthétique épurée. À travers « Noir & Blanc », Jonny Andriamanankoavy souhaite enfin encourager les artistes malgaches à diversifier leurs modes d'expression afin d'enrichir leurs pratiques. Il appelle également les pouvoirs publics à accorder une place plus importante aux plasticiens locaux dans les espaces publics du pays.