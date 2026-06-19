Madagascar: Stade Barea - Le podium interculturel offre la visibilité aux artistes

Au cœur des festivités de l'Indépendance, le podium interculturel s'impose comme un espace d'expression où les artistes de différents horizons peuvent présenter leur savoir-faire au grand public. L'événement, qui se poursuit jusqu'à samedi, se veut bien plus qu'une simple scène. L'initiative portée par l'Office national de la culture (Ofnac) entend valoriser l'ensemble des formes d'art et favoriser la découverte de nouveaux talents.

Pour le directeur général de l'Ofnac, Christian Rabekoto, l'objectif est d'élargir le regard du public sur la création artistique. « Le but est de mettre en avant toutes les formes d'art », explique-t-il. Musique traditionnelle, afrobeat, théâtre, sculpture, mode ou encore arts plastiques se côtoient ainsi dans un même espace, avec la volonté de donner de la visibilité à des artistes encore peu connus, issus notamment de la scène underground.

Contrairement à un système de rémunération directe, le dispositif privilégie la promotion des œuvres. « Les artistes bénéficient d'espaces de vente et d'exposition pour faire connaître leur travail », précise le responsable. Une scène ouverte permet d'ailleurs à de nouveaux créateurs d'intégrer quotidiennement la programmation et de présenter leurs réalisations au public.

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Une vingtaine d'artistes participent actuellement à cette plateforme culturelle. Parmi les animations proposées figurent également une kermesse militaire et plusieurs expositions. Les visiteurs peuvent découvrir les sculptures réalisées par un maquettiste de l'Ofnac, représentant différents types d'habitations emblématiques de Madagascar.

La programmation artistique se poursuit tout au long de la semaine avec des prestations de Jaolahy, de l'association Vakisova Analamanga ainsi que des artistes tels que Magneva et Lego. Pour Yasmine Fidimalala, artiste peintre plasticienne présente sur le site, cette initiative constitue une opportunité précieuse. « Cet événement nous apporte de l'énergie et de la motivation. Il permet aux artistes de gagner en visibilité et de montrer au public la richesse de leurs créations », souligne-t-elle. Selon elle, le podium offre également l'occasion de sortir les œuvres des ateliers pour les rendre accessibles au plus grand nombre.

Artiste peintre, Yasmine développe un univers inspiré de l'impressionnisme, du réalisme et du symbolisme. Ses œuvres mettent en scène de nombreux symboles liés à la spiritualité originelle malgache, aux légendes, à la culture et aux traditions du pays. Les figures féminines, les zébus ainsi que les cinq éléments occupent une place importante dans son travail. Ses voyages, notamment à Toamasina et à Sainte-Marie, nourrissent également son inspiration.