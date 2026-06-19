Madagascar: Mahajanga - Treize médecins obtiennent un diplôme en addictologie

Du nouveau en addictologie à Madagascar. La cérémonie de sortie de la 2e promotion, baptisée « Taratra », s'est tenue vendredi dernier à la salle de thèse de la faculté de médecine de Mahajanga, au CHU Androva.

Ils sont treize médecins, issus des différentes régions de la Grande Île, ayant obtenu le Diplôme universitaire (DU) en addictologie, après une année de formation. Le programme a porté essentiellement sur le traitement, l'accompagnement, la réhabilitation, l'autonomisation, la thérapie, la réinsertion ainsi que l'abstinence.

« Cette formation vise à renforcer les compétences des médecins diplômés d'État dans la prise en charge des troubles liés aux dépendances, dont la consommation de drogues, d'alcool, de tabac et autres conduites addictives, ainsi que dans la mise en oeuvre de stratégies de prévention », a expliqué le doyen de la faculté de médecine, professeur Solotiana Rivo Rakotomalala.

La cérémonie officielle de remise de diplômes a été honorée par le représentant du chef de région Boeny et la représentante du président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Mahajanga, le représentant du directeur régional de la santé publique de Boeny et tant d'autres responsables et autorités.

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« Avant, ce genre de formation n'est disponible qu'à l'étranger. Mais aujourd'hui, le parcours est déjà disponible au niveau de la faculté de médecine. L'addiction entraîne des perturbations et des problèmes pour la santé au niveau du public et au niveau de la société », a déclaré le chef de parcours en addictologie, professeur Evah Raobella.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'addiction se définit par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement, et sa poursuite en dépit des conséquences nocives sur la santé ou la vie sociale. Elle correspond à un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements, marqué par la persistance du comportement en dépit de la connaissance de ses effets négatifs.