Afrique: Les Fondations Merck et Ma Bannière ouvrent un concours dédié aux chercheurs féminins africains

Dans le cadre de son engagement en faveur de la promotion des sciences et de l'autonomisation des femmes, la Fondation Merck, en partenariat avec la Fondation Ma Bannière, lance un appel à candidatures destiné aux chercheures africaines, afin de distinguer les travaux de recherche les plus remarquables réalisés sur le continent.

Cette initiative s'aligne avec son programme de promotion de la recherche scientifique dont le thème est : « Le rôle de la recherche scientifique dans l'amélioration de la santé des femmes et des soins de santé reproductive »

À travers cet appel, les deux fondations souhaitent encourager le développement de travaux de recherche innovants permettant de mieux comprendre les défis liés à la santé des femmes et à la santé reproductive, tout en proposant des solutions fondées sur des données scientifiques pour améliorer la qualité des soins et le bien-être des populations africaines.

Les candidatures sont ouvertes dans les catégories suivantes :

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Meilleures chercheuses africaines,

Meilleur jeune chercheur africain.

Les candidats sont invités à soumettre leurs projets de recherche via le formulaire disponible à l'adresse suivante : https://merck-foundation.com/Merck-Foundation-Africa-Research-Summit-Application-Form.

Ceux retenus bénéficieront de :

- une bourse de formation en recherche de trois (3) mois en Inde ; une invitation au Luminaire de la Fondation Merck Africa Asia 2026, plateforme internationale de partage d'expériences.

À travers ce concours, les Fondations Merck et Ma Bannière réaffirment leur volonté de promouvoir la recherche scientifique africaine et de soutenir les talents qui contribuent à l'amélioration de la santé des femmes sur le continent.