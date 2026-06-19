Gabon: Discours sur l'état de la nation - Le temps de la refondation et de la mobilisation nationale

Le Forum pour la Défense de la République (FDR) salue avec une profonde satisfaction le premier discours sur l'état de la Nation prononcé par Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, devant le Parlement réuni en Congrès.

Cet exercice de reddition des comptes, consacré par la Constitution de la Cinquième République, marque une avancée majeure dans le renforcement de notre démocratie et dans la consolidation du lien de confiance entre les institutions de la République et le peuple gabonais.

Par son intervention, le Chef de l'État a fait preuve de franchise, de lucidité et de responsabilité en dressant un état des lieux sans complaisance de la situation héritée avant le 30 août 2023. Les difficultés évoquées concernant la gouvernance publique, le chômage des jeunes, les insuffisances des infrastructures, les problèmes récurrents d'accès à l'eau et à l'électricité, les dysfonctionnements de certains organismes sociaux ou encore le poids de la dette publique rappellent l'ampleur des défis auxquels notre Nation demeure confrontée.

Toutefois, ce discours n'a pas été celui de la résignation. Il a été celui de l'action, de l'espérance et de la reconstruction nationale.

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Le Forum pour la Défense de la République se réjouit des nombreuses réformes déjà engagées dans les domaines institutionnel, économique et social. La restauration de l'ordre constitutionnel, la réforme du cadre électoral, la modernisation progressive de l'administration, la régularisation de milliers de situations administratives, le paiement des rappels des fonctionnaires, les efforts entrepris dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'emploi traduisent une volonté réelle de remettre le Gabon sur la voie du développement.

Le FDR retient particulièrement la vision de souveraineté économique développée par le Président de la République.

Pendant trop longtemps, notre pays s'est contenté d'exporter ses matières premières sans bénéficier pleinement de la richesse qu'elles génèrent. Le choix assumé de transformer localement nos ressources minières, forestières, agricoles et énergétiques constitue une orientation stratégique que nous soutenons pleinement.

La transformation locale du manganèse, la valorisation du gisement de fer de Belinga, l'exploitation de la potasse, du niobium, des terres rares, du marbre, ainsi que le développement des filières agricoles, halieutiques et industrielles ouvrent des perspectives nouvelles pour la création d'emplois et la diversification durable de notre économie.

Le Forum pour la Défense de la République salue également la détermination du Chef de l'État à faire prévaloir une gestion rigoureuse des finances publiques.

L'évocation de ce qu'il a qualifié avec pédagogie de « dette utile » traduit une approche pragmatique du développement.

L'endettement ne peut être condamné par principe lorsqu'il finance des infrastructures structurantes, des équipements productifs et des investissements capables de générer de la croissance et d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. En revanche, il doit demeurer maîtrisé, transparent et orienté exclusivement vers l'intérêt général.

Le FDR se félicite également de la fermeté affichée dans la lutte contre la corruption, la fraude, la surfacturation et toutes les formes de prédation des ressources publiques.

L'annonce d'audits renforcés, la volonté de sanctionner les mauvais gestionnaires et l'engagement de restaurer une culture de responsabilité dans la gestion des deniers publics répondent aux aspirations profondes du peuple gabonais qui réclame davantage de transparence, de justice et d'exemplarité.

Nous avons également apprécié l'appel du Président de la République à l'unité nationale, au patriotisme et au dépassement des clivages qui affaiblissent notre cohésion.

Dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, le Gabon a plus que jamais besoin de stabilité, de rassemblement et de confiance en lui-même pour poursuivre sa marche vers le progrès.

Le Forum pour la Défense de la République réaffirme ainsi son soutien aux orientations stratégiques présentées dans ce discours sur l'état de la Nation.

Nous sommes convaincus que la réussite du projet de société porté par le Chef de l'État exigera du temps, de la persévérance et l'engagement de tous les acteurs de la vie nationale.

C'est pourquoi le FDR lance un appel solennel à l'ensemble des partis politiques "frères" qui partagent la vision du Président de la République.

L'heure n'est ni à la dispersion des énergies ni aux querelles secondaires. L'heure est à la mobilisation patriotique.

Les partis politiques "frères "doivent demeurer des relais fidèles, crédibles et permanents de l'action du Président de la République auprès des populations. Ils doivent expliquer les réformes engagées, porter avec pédagogie la vision de la refondation nationale, recueillir les préoccupations des citoyens et contribuer à renforcer l'adhésion populaire aux grands chantiers de transformation du pays.

Le combat pour le développement du Gabon ne se gagnera pas uniquement dans les institutions. Il se gagnera également sur le terrain, au contact des populations, dans les quartiers, les villages, les départements et les provinces.

Le Forum pour la Défense de la République invite donc tous les patriotes, tous les militants des partis "frères" et toutes les forces attachées à la stabilité, à la souveraineté et au progrès du Gabon à demeurer mobilisés derrière le Président de la République afin d'accompagner la mise en oeuvre de cette ambitieuse oeuvre de refondation nationale.

Ensemble, poursuivons la construction d'un Gabon souverain, prospère, juste et respecté.

Joachim MBATCHI PAMBOU

Président du Forum pour la Défense de la République (FDR)

Candidat à l'élection présidentielle d'août 2023